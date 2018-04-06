37. İstanbul Film Festivali başlıyor

6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek 37. İstanbul Film Festivali her sene olduğu gibi bu sene de programıyla göz dolduruyor. Dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapımlar, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve gizli hazinelerin de aralarında olduğu tam 198 uzun metrajlı filmden ve 12 kısa filmden oluşan heyecan verici programıyla festival takipçileriyle buluşuyor. Üstelik merkezi Yapı Kredi Kültür ve Sanat Merkezi olan festival; Beyoğlu Sineması, Kadıköy Sineması, Atlas Sineması, Rexx Sineması, Pera Müzesi Oditoryumu, Cinemaximum Zorlu Center derken siz neredeyseniz oraya geliyor! “Ohhh festival” dediğinizi duyar gibiyiz.

Film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmenler ve oyuncuların katılımıyla gerçekleşen sohbetler, konserler ve bir festivalde ne ararsanız onu bulabileceğiniz özel etkinlikler de sevdaya dahil… Yarışma heyecanı ise 8 Nisan’da başlıyor. Uluslararası Yarışma, Sinemada İnsan Hakları Yarışması, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film yarışmalarında verilecek ödüller ise 17 Nisan Salı günü düzenlenecek İstanbul Film Festivali Ödül Töreni’nde açıklanacak.

Festivalin Bol Yıldızlı Bölümü: Vodafone Red Galaları

Festivalin en sevilen bölümlerinden ve bu yıl Vodafone Red sponsorluğunda gerçekleştirilen Vodafone Red Galaları’nda ise yıldızları usta yönetmenlerle buluşturan ve sezonun merakla beklenen filmlerinin Türkiye’deki ilk gösterimlerinin gerçekleştirileceğini müjdeleyelim. Wes Anderson’un Berlin Film Festivali’nde prömiyerini yapan Isle of Dogs’tan tutun da Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar kazanan Rachel Weisz ile Rachel McAdams’ın arz-ı endam edeceği Disobedience’e kadar dört gözle beklediğimiz filmleri izlemenin tam vakti!

Festivalin öne çıkan diğer kategorilerinde ise 2012 yılında kaybettiğimiz sevgili Seyfi Teoman anısına verilecek “Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü”, kahramanı güçlü kadınlar olan filmlerin bir araya geldiği festivalin en yenisi “Çiçek İstemez” ve dünya sinemasının en saygın yönetmenlerinden Ingmar Bergman’ın doğumunun 100. yılı anısına oluşturulan “Bergman 100 Yaşında” var.

Hem klasiklerle hem de usta yönetmenlerin yeni filmleriyle buluşmak yetmiyormuş gibi pek bir sevdiğimiz Arabesk filminin 30. yılı şerefine 9 Nisan’da gerçekleşecek özel gösterimin ardından arabesk ve sinema dünyasının yıldızlarıyla dolu Cahide Müzikhol’de nefis de bir parti düzenlenecek, bizden söylemesi…

İstanbul Film Festivali’nde Mutlaka İzlenmesi Gereken Filmler

Gelelim festivalde kaçırılmaması gereken filmlere… Herkes çoktan listesini yapmıştır ama biz yine de dört gözle beklediğimiz filmleri sizler için şöyle rast gele sıralayalım dedik.