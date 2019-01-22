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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.01.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

3. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nın büyük ödül sahibi Türkiye’den

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3. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nın büyük ödül sahibi Türkiye’den

Bağımlılıklara karşı sporun önleyici etkisi ana temasıyla bu yıl 3.’sü düzenlenen Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nda büyük ödülün sahibi Türkiye’den Aşkın Ayrancıoğlu oldu. Yarışmaya 51 ülkeden 414 katılımcı 787 karikatür ile başvurdu.

Dünyanın, ülkemizin ve özellikle gençlerin bağımlılıklara karşı dikkatini çekmek ve karikatürün evrensel dili ile farkındalık oluşturmak amacıyla, Yeşilay tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen ‘Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nın sonuçları açıklandı.

 

“Bağımlılıklara karşı sporun önleyici etkisi” ana temasıyla yapılan yarışmada; sporun bağımlılıklarla mücadelede önleyici etkisi vurgulanarak, dünyanın da bu soruna bakışı karikatüristlerin perspektifinden yansıtıldı.

3. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nın büyük ödül sahibi Türkiye’den

Büyük Ödül Sahibi Türkiye’den…

ABD, Brezilya, Küba, İran, Rusya, Çin ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 51 ülkeden, 414 katılımcının 787 karikatür ile başvurduğu yarışmanın büyük ödül kazananı Türkiye’den Aşkın Ayrancıoğlu oldu. Başarı Ödülleri’ne ise İran’dan Amir Khaleghi, Küba’dan Brady Izquierdo Rodriguez, Türkiye’den Satılmış Akın, Brezilya’dan Claudio Antonio Gomez ve İran’dan Khodayar Naroei’nin eserleri layık görüldü.

3. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nın büyük ödül sahibi Türkiye’den

Yarışma jürisinde, Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı/İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan ve Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker'in yanı sıra karikatürist Şevket Yalaz, Özcan Çalışkan ile geçen yılın büyük ödül kazananı ve onur konuğu karikatürist Borislav Stankovic yer aldı. Yarışmaya katılan eserler; sanatsal nitelik, konuya uygun mizahi yön, eserde yansıtılan konunun günlük yaşamla ilişkisi, toplumsal ve kültürel etki açısından değerlendirildi. Yarışmanın ödül töreninin Haziran ayında Yeşilay Genel Merkezi’nde düzenlenmesi planlanıyor.

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