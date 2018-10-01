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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kampüs
01.10.2018 - 10:47, Son Güncelleme:

25 yaşında 4 üniversitede 5 bölüm bitirdi

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25 yaşında 4 üniversitede 5 bölüm bitirdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Yunus Yeşiltaş, genç yaşına rağmen 4 üniversitede 5 bölüm bitirerek eşine az rastlanan bir başarıya imza attı.

Siverekli bir ailenin 4 çocuğundan en büyüğü olan Yunus Yeşiltaş, 2014 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü dereceyle tamamlayarak iş hayatına atıldı.

Aynı yıl Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümü'nden de mezun olan Yunus Yeşiltaş, yeniden üniversite sınavına girerek Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve eşzamanlı olarak açıköğretim sistemiyle eğitim veren Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne kayıt yaptırdı.

Bu bölümleri okurken Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisansa başlayan Yeşiltaş, 2017'de yüksek lisansını, 2018'de de hukuk fakültesi ile uluslararası ilişkiler bölümünü bitirdi.

Bölümü dereceyle bitirdi

Yunus Yeşiltaş, okumayı çok sevdiğini ve kendine hedefler koyduğunu söyledi. Üniversiteden ilk mezun olduğunda 21 yaşında olduğunu ifade eden Yeşiltaş, "Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü dereceyle bitirdim. Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü ile Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldum. Harran Üniversitesinde tezli yüksek lisans yaptım ve Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimimi tamamladım." diye konuştu. Yunus Yeşiltaş, 3 üniversitede aynı yıllarda eğitim gördüğünü belirterek, "Uluslararası ilişkiler okurken aynı zamanda yüksek lisansımı yapıyordum ve Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görüyordum. Eğitim sisteminde böyle bir güzellik var." dedi.

 Hedef doktora yapmak

Yunus Yeşiltaş, "Onun da çalışmalarına başladım. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na gireceğim. 'Yapı Hukuku' alanında doktora yapmak. Zamanım olursa psikoloji bölümünü de okumayı düşünüyorum. Gençlere tavsiyem; okusunlar, çalışsınlar, çabalasınlar. Bizden de neden bir Franz Kafka, Elon Musk ya da Bill Gates çıkmasın." diye konuştu.

Kaynak: AA

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