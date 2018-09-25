2018'in bilim kadınları belli oldu

L'Oréal Türkiye’nin kadınların bilime olan katkısına, bilimde cinsiyet eşitliğine dikkat çekmeyi ve rol modeller oluşturmayı hedefleyen programında, “Yaşam Bilimleri” ve “Malzeme Bilimleri” kategorilerinde seçilen genç ve yetenekli 6 bilim kadınının her birine, araştırmalarında kullanılmak üzere 50 Bin TL burs veriliyor.

Malzeme Bilimleri kategorisinde Dr. Serim Kayacan İlday (Bilkent Üniversitesi, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi-UNAM), Dr. Sündüs Erbaş Çakmak (Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi) ve Doç. Dr. Yasemin Yüksel Durmaz (İstanbul Medipol Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü) Yaşam Bilimleri kategorisinde Dr. Ceyda Açılan Ayhan (Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi), Dr. Nurcan Tunçbağ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü Sağlık Bölümü) ve Dr. Selvi Durmuş Erim (İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı) 2018’in bilim kadınları olarak belirlendi.

Burs kazanan bilim kadınları, akademik özgeçmişleri, projelerinin bilime yaptığı katkı, uygulanabilirliği, bilimsel yeniliği ve sürdürülebilirliği gibi kriterler göz önüne alınarak UNESCO Türkiye Millî Komisyonu bağımsız jürisi tarafından seçildi.

Günümüzde bilim insanlarının sadece %28’i kadın ve bilim alanında Nobel Ödülleri’nin yalnızca %3’ü kadınlara veriliyor. Bu sebeple son 20 yıldır L'Oréal Kurumsal Vakfı, UNESCO iş birliğiyle bilimsel araştırma yapan bilim kadınlarının sayısını artırmayı teşvik eden çalışmaları hayata geçiriyor. Biyo-çeşitliliğin korunmasından genlerin sırlarını çözmeye, hastalıklar için çare bulmaktan, evreni keşfetmeye kadar, her kıtada, bilimin her seviyesinde çalışan bu olağanüstü kadınlar, hayatlarını bilginin ilerlemesine ve insanlığın iyileştirilmesine adıyor. Programın uluslararası kısmında her kıtadan 1 üstün bilim kadını olmak üzere toplam 5 bilim kadını ödüllendiriliyor. Ayrıca her yıl 15 genç ve yetenekli bilim kadınına da “Uluslararası Yükselen Yetenek” ödülü veriliyor. Programın Türkiye kısmında ise her yıl, 40 yaş altında 6 genç ve yetenekli bilim kadınının her biri, araştırma ve projelerinde kullanılmak üzere 50 Bin TL burs ile ödüllendiriliyor.

‘Bilim Kadınları İçin’ programına dünyada en çok destek veren 5. ülke olan Türkiye’de bu yıl, programın 16. yılı kutlanıyor. 16 yıllık bu süreçte 94 bilim kadınına burs verildi. Bu isimlerden Profesör Ayşe Erzan Uluslararası Büyük Ödül alırken, Doç. Dr. Bilge Demirköz, Doç Dr. Ahu Arslan Yıldız ve son olarak Doç. Dr. Duygu Sağ, “Uluslararası Yükselen Yetenek” ödülüne layık görüldü.

L'Oreal Türkiye Ülke Genel Müdürü Laurent Duffier konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Uluslararası alanda 20, Türkiye’de 16 yıldır UNESCO iş birliği ile sürdürülen ‘Bilim Kadınları İçin’ programı, bizim en önem verdiğimiz projelerimizden biri. Dünyanın her yerinden araştırmacı bilim kadınlarını global olarak teşvik eden L’Oréal, bugüne kadar 115 ülkeden 3200’den fazla kadına ulaştı. Biz L’Oréal Türkiye olarak, 16 yıldır genç ve yetenekli bilim kadınlarının araştırmalarını verdiğimiz burs ile destekliyoruz. 16 yılda 94 bilim kadınını destekleyerek tüm dünyada en fazla bursiyere sahip 5. ülke konumundayız ve bununla büyük gurur duyuyoruz. Dünya genelinde her 3 araştırmacıdan yalnızca biri kadın ve bilimsel yüksek akademik pozisyonların sadece %11’inde kadınlar bulunuyor. Son 10 yılda bilimsel araştırmalarda kadınların oranının yalnızca %12 arttığı görülüyor. Bilim kariyerinin her aşamasında kadınlar ciddi anlamda az temsil ediliyor. Lisede bilim konusunda uzmanlaşmak isteyen kadın oranı %50’yken üniversitede %32’ye, master aşamasında %30’a ve doktorada %25’lere kadar düşüyor. Bilim alanındaki araştırmacıların sadece %28’i, Nobel ödülü kazananların ise sadece %3’ü kadın. İşte bu yüzden, bilim alanında kadınların önündeki engelleri aşmaları için uluslararası ve ulusal olarak destek vermeyi sürdürüyoruz. Türkiye’nin rakamlarına gelecek olursak; 2015 UNESCO raporuna göre 10 yılda Türkiye’deki bilim kadını sayımız 2 kat arttı. Bilim alanında kadınlarımızın payı %36 olarak öne çıkıyor. L'Oréal Türkiye olarak bu oranı arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilmde cinsiyet eşitliğinin önemine inanıyoruz. Geleceğimizi şekillendirmek için robotlardan yararlanacaksak, robotların hem erkekler hem de kadınlar tarafından programlandırılmış olmaları önem taşıyor. ‘Dünyanın bilime, bilimin kadınlara ihtiyacı var’ ve biz bilim kadınlarının dünyayı değiştirme gücüne sahip olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.