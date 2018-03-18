2000’ler Türk Sineması'ndan en iyi 10 film

90’lı yıllarda Yeşilçam baskısından sıyrılıp bambaşka bir çehreye bürünen Türk Sineması, 2000’li yıllarda altın çağını başlattı. Uluslararası festivallerden ödülle dönen birçok film göğsümüzü kabartırken, genç yönetmenler de gelecek için umut vadeden birçok filme imza attı. Türkiye’de sinema, milenyumla birlikte gerçek anlamda bir sanat halini aldı. Film üretimleri epey hızlandı ancak bu hızın elbette kötü etkileri de oldu. Fabrikasyon üretimler sonucu birbirinden özensiz filmler vizyonu doldurmaya başlasa da aradan sıyrılmayı başaran filmler ölümsüz oldular.

2000’LER VE SONRASI

21 Ocak 2000’de vizyona giren Kahpe Bizans, Türk Sineması’nın milenyumda beyazperdede gösterilen ilk filmi. Gani Müjde’nin yazıp yönettiği, Mehmet Ali Erbil, Sümer Tilmaç, Cem Davran gibi isimlerin yer aldığı bir kara mizah örneği olan Kahpe Bizans, hala modern sinema tarihimizin en iyi komedi filmlerinden biri. Peki Kahpe Bizans’tan bu yana ne değişti? 2000 denilince çok eski gibi hissettirmese de, aslında tam 18 yıl geçti o günden bugüne. Bu 18 yılda Türk Sineması epey başarı elde etti. Nuri Bilge Ceylan, Fatih Akın, Yeşim Ustaoğlu, Emin Alper gibi yönetmenler yurt dışında aldıkları ödüllerle göğsümüzü kabarttı. Burada Nuri Bilge Ceylan’a bir parantez açmak gerekiyor; zira kendisi 64. Cannes Film Festivali’nden Altın Palmiye’yi alarak Yılmaz Güney ve Şerif Gören’den yıllar sonra büyük ödülü ülkemize getirmeyi başardı ve Türk Sineması’nda çıtayı bir kez daha yükseltti.

Not: Bu sayımızda listemize yalnızca 2000-2010 tarihleri arasında vizyona girmiş filmleri aldık. İyi seyirler!

1- Yazı Tura (2004) – Uğur Yücel

Uğur Yücel tarafından yönetilen ve başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile Olgun Şimşek’in paylaştığı, ancak başrollerin film boyunca hiç bir araya gelmediği bu ilginç film; 1999 yılında yaşanan iki hikayeyi, iki gencin hikayesini anlatıyor. Tek ortak noktaları askerde aynı bölükte olmak olan Şeytan Rıdvan ve Hayalet Cevher’in hayattan beklentileri, hayal kırıklıkları, umutları…

2- Yaşamın Kıyısında (2007) – Fatih Akın





Nejat İşler, Nurgül Yeşilçay, Tuncel Kurtiz, Erkan Can ve Güven Kıraç’tan oluşan kadrosuyla adeta Şampiyonlar Ligi. Eh bir de Fatih Akın’ın kusursuz yönetmenliği eklenince, ortaya seyir zevki oldukça yüksek bir film çıkıyor. Cannes Film Festivali’nden “En İyi Senaryo” ödülünü de alan Yaşamın Kıyısında, bambaşka hayatlara sahip altı insanın yollarının kesişmesiyle başlayan bir hikayeyi anlatıyor.

3- Üç Maymun (2008) – Nuri Bilge Ceylan





Cannes Film Festivali’nde “En İyi Yönetmen” ödülü alarak bizi gururlandıran Nuri Bilge Ceylan’ın ustalık eseri diyebileceğimiz Üç Maymun, yönetmenin sinematografik zekâsını da en üst düzeyde kullandığı filmlerden biri. Filmin her karesi özenle seçilmiş, kusursuz resimlerden oluşuyor. Daha sonra Kış Uykusu ile birlikte çıtayı daha da yükseğe çeken yönetmenin Türk Sineması’na kattıkları kuşkusuz tartışılmaz. Gerçek; bilmezsek, görmezsek, duymazsak gerçekliğinden bir şey kaybeder mi? Üç Maymun bu soruyu yanıtlıyor.

4- Kader (2006) – Zeki Demirkubuz

5- Vavien (2009) – Durul & Yağmur Taylan

6- Vizontele (2001) – Yılmaz Erdoğan & Ömer Faruk Sorak

7- Filler ve Çimen (2000) – Derviş Zaim

8- Takva (2006) – Özel Kızıltan

9- Uzak (2002) – Nuri Bilge Ceylan

10- Korkuyorum Anne (2004) – Reha Erdem

Yazan: Tugay Şahin