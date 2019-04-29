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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.04.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

20 yıl ağaç dikerek koskoca bir orman yarattılar

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20 yıl ağaç dikerek koskoca bir orman yarattılar

Brezilyalı Salgado çifti, Minas Gerais bölgesindeki tahribata uğramış ormana tekrar hayat verebilmek için 20 yıllarını ağaç dikmeye adadı. Doğal hayatın neredeyse yok olmaya yüz tuttuğu bu alan, Sebastião ve Lélia’nın hummalı çalışmaları sonucunda şimdi tekrar yemyeşil bir orman halini aldı. Bölge şimdi binlerce canlı türüne de ev sahipliği yapıyor.

Brezilyalı fotoğrafçı ve gazeteci Sebastião Ribeiro Salgado, 30 yıl kadar önce işi için ayrıldığı Minas Gerais bölgesine geri döndüğünde gördüklerine inanamadı. 

20 yıl ağaç dikerek koskoca bir orman yarattılar

Salgado, ailesinin genişlemeye başlamış sığır çiftliğini devralmak için döndü. Çiftlik, yemyeşil ve capcanlı bir yağmur ormanı olarak hatırladığı Minas Gerais bölgesinde yer alıyordu. Ne yazık ki, Salgado döndüğünde beklediği görüntüyle karşılaşmadı. Bölgenin artık yalnızca %0,5 ağaçlarla kaplıydı ve doğal hayat neredeyse tamamen kaybolmuştu. Gördükleri Salgado’yu öylesine üzmüştü ki, The Guardian’a verdiği bir röportajda; “Toprak, benim kadar hastaydı” diyordu. Bunun üzerine, eşi Lélia’nın aklına bir fikir geldi: ağaçlar dikilerek orman tekrar canlandırılabilirdi.

Bu imkansız gibi görünen amaç uğruna, Sebastião ve Lélia 1998 yılında "Instituto Terra" isimli bir organizasyon kurdu. Bu organizasyonun amacı, Doce Nehri Vadisi’nin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamaktı. Sonraki birkaç yıl boyunca Salgado çifti Instituto Terra ekibiyle beraber, yavaş ama emin adımlarla 1,754 dönümlük ormanı ağaçlar dikerek yeniden inşa etti. Bu ekip sayesinde bir zamanların çorak arsası tropikal bir cennete dönüştü.

20 yıl ağaç dikerek koskoca bir orman yarattılar

Yeryüzündeki bu cennet; 293 ağaç türüne ek olarak, 172 farklı kuş türüne, 33 memeli türüne ve 15 kertenkele ve sürüngen türüne ev sahipliği yapıyor. Bu canlı türleri arasında soyları tükenmekte olan canlılar da mevcut.

Bölgeye bitki ve hayvanların yeniden getirilmesi orman ekosistemini zenginleştirdi. Aynı zamanda, bu proje sayesinde kuraklığa eğilimli bölgelerdeki kurumuş kaynaklar yeniden canlandı ve yerel sıcaklık olumlu yönde etkilendi.

Bu muhteşem çiftin ve Instituto Terra’nın ilham verici hikayesi hakkında detaylı bilgiye bu videodan ulaşabilirsiniz.

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