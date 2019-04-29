20 yıl ağaç dikerek koskoca bir orman yarattılar
Brezilyalı Salgado çifti, Minas Gerais bölgesindeki tahribata uğramış ormana tekrar hayat verebilmek için 20 yıllarını ağaç dikmeye adadı. Doğal hayatın neredeyse yok olmaya yüz tuttuğu bu alan, Sebastião ve Lélia’nın hummalı çalışmaları sonucunda şimdi tekrar yemyeşil bir orman halini aldı. Bölge şimdi binlerce canlı türüne de ev sahipliği yapıyor.
Brezilyalı fotoğrafçı ve gazeteci Sebastião Ribeiro Salgado, 30 yıl kadar önce işi için ayrıldığı Minas Gerais bölgesine geri döndüğünde gördüklerine inanamadı.
Salgado, ailesinin genişlemeye başlamış sığır çiftliğini devralmak için döndü. Çiftlik, yemyeşil ve capcanlı bir yağmur ormanı olarak hatırladığı Minas Gerais bölgesinde yer alıyordu. Ne yazık ki, Salgado döndüğünde beklediği görüntüyle karşılaşmadı. Bölgenin artık yalnızca %0,5 ağaçlarla kaplıydı ve doğal hayat neredeyse tamamen kaybolmuştu. Gördükleri Salgado’yu öylesine üzmüştü ki, The Guardian’a verdiği bir röportajda; “Toprak, benim kadar hastaydı” diyordu. Bunun üzerine, eşi Lélia’nın aklına bir fikir geldi: ağaçlar dikilerek orman tekrar canlandırılabilirdi.
Bu imkansız gibi görünen amaç uğruna, Sebastião ve Lélia 1998 yılında "Instituto Terra" isimli bir organizasyon kurdu. Bu organizasyonun amacı, Doce Nehri Vadisi’nin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamaktı. Sonraki birkaç yıl boyunca Salgado çifti Instituto Terra ekibiyle beraber, yavaş ama emin adımlarla 1,754 dönümlük ormanı ağaçlar dikerek yeniden inşa etti. Bu ekip sayesinde bir zamanların çorak arsası tropikal bir cennete dönüştü.
Yeryüzündeki bu cennet; 293 ağaç türüne ek olarak, 172 farklı kuş türüne, 33 memeli türüne ve 15 kertenkele ve sürüngen türüne ev sahipliği yapıyor. Bu canlı türleri arasında soyları tükenmekte olan canlılar da mevcut.
Bölgeye bitki ve hayvanların yeniden getirilmesi orman ekosistemini zenginleştirdi. Aynı zamanda, bu proje sayesinde kuraklığa eğilimli bölgelerdeki kurumuş kaynaklar yeniden canlandı ve yerel sıcaklık olumlu yönde etkilendi.
Bu muhteşem çiftin ve Instituto Terra’nın ilham verici hikayesi hakkında detaylı bilgiye bu videodan ulaşabilirsiniz.
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