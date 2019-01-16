19. İzocam Öğrenci Yarışması'nın finali Milona'da gerçekleşecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler19. İzocam Öğrenci Yarışması'nın finali Milona'da gerçekleşecek
GeriKampüs 19. İzocam Öğrenci Yarışması'nın finali Milona'da gerçekleşecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kampüs
16.01.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

19. İzocam Öğrenci Yarışması'nın finali Milona'da gerçekleşecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
19. İzocam Öğrenci Yarışması'nın finali Milona'da gerçekleşecek

Bu yıl 19. kez düzenlenen ve finali Milano’da gerçekleştirilecek olan İzocam Öğrenci Yarışmasının konusu “Kentsel Bağlam ve Tasarım” olarak belirlendi. Öğrencilerden geleceğin genç ve dinamik şehri olması hedeflenen Milano’da sürdürülebilir büyümenin ve yaşam kalitesini iyileştirmenin esas alındığı “Milano2030” vizyonu doğrultusunda projelerini hazırlamaları bekleniyor.

İzocam, sosyal sorumluluk bilinciyle her yıl farklı bir konuyla hayata geçirdiği Öğrenci Yarışması’nın bu yıl 19.’sunu düzenliyor. Yarışmaya konu olacak şehir Milano olarak seçildi ve İzocam Öğrenci Yarışmasının konusu #milano2030 vizyonu doğrultusunda Crescenzago metro istasyonu alanının kente bağlanarak gençleştirilmesi ve canlandırılması olarak belirlendi. 

Fikirden Projeye’ formatıyla gerçekleşen ve tüm fakülte ve bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmada tüm süreçler www.izocamogrenciyarismasi.com sitesi üzerinden yürütülüyor. İki aşamadan oluşan yarışmanın ilk adımında öğrencilerden #milano2030 vizyonu doğrultusunda Crescenzago metro istasyonu alanının sürdürülebilir gelişimi ve geleceği için bir vizyon oluşturmaları, bölgesel şartları ve şehrin gelişimini hesaba katarak mimari tasarım fikri geliştirmeleri ve bu fikirleri avan projeye dönüştürmeleri bekleniyor. Yarışmanın bu ilk aşamasında katılımcılar fikir projelerini web sitesine 6 Mart 2019’a kadar yükleyerek teslim edecekler.

19. İzocam Öğrenci Yarışmasının finali Milonada gerçekleşecek


Gelen projeler arasından başarılı bulunanlar ikinci aşamaya geçebilecek ve jüriden projelerini geliştirmeye katkı sağlayacak yorum alacaklar. 1 Mayıs 2019’da İstanbul’da düzenlenecek açık jüri buluşmasında ise başarılı projeler dereceye girmek için yarışacaklar. İkinci aşamada projelerini jüriye sunan tüm ekip üyelerine bire bir mülakat-aday deneyimi hediye edilecek. 

Ulusal yarışmada ilk üçe giren ekipler ise sırasıyla 8 bin, 6 bin ve 4 bin TL ödül kazanırken, 5-8 Haziran 2019 tarihleri arasında Milano’da düzenlenecek uluslararası finalde ülkemizi temsil etme ve uluslararası ödül için yarışma hakkı da kazanacak. 

Yarışmanın uluslararası etabındaki ödüller ise şöyle belirlendi; birincilik ödülü 1.500 €, ikincilik ödülü 1.000 €, üçüncülük ödülü 750 €, özel ödül ve öğrenci ödülleri ise 500 €.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle