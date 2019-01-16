19. İzocam Öğrenci Yarışması'nın finali Milona'da gerçekleşecek
Bu yıl 19. kez düzenlenen ve finali Milano’da gerçekleştirilecek olan İzocam Öğrenci Yarışmasının konusu “Kentsel Bağlam ve Tasarım” olarak belirlendi. Öğrencilerden geleceğin genç ve dinamik şehri olması hedeflenen Milano’da sürdürülebilir büyümenin ve yaşam kalitesini iyileştirmenin esas alındığı “Milano2030” vizyonu doğrultusunda projelerini hazırlamaları bekleniyor.
İzocam, sosyal sorumluluk bilinciyle her yıl farklı bir konuyla hayata geçirdiği Öğrenci Yarışması’nın bu yıl 19.’sunu düzenliyor. Yarışmaya konu olacak şehir Milano olarak seçildi ve İzocam Öğrenci Yarışmasının konusu #milano2030 vizyonu doğrultusunda Crescenzago metro istasyonu alanının kente bağlanarak gençleştirilmesi ve canlandırılması olarak belirlendi.
‘Fikirden Projeye’ formatıyla gerçekleşen ve tüm fakülte ve bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmada tüm süreçler www.izocamogrenciyarismasi.com
Gelen projeler arasından başarılı bulunanlar ikinci aşamaya geçebilecek ve jüriden projelerini geliştirmeye katkı sağlayacak yorum alacaklar. 1 Mayıs 2019’da İstanbul’da düzenlenecek açık jüri buluşmasında ise başarılı projeler dereceye girmek için yarışacaklar. İkinci aşamada projelerini jüriye sunan tüm ekip üyelerine bire bir mülakat-aday deneyimi hediye edilecek.
Ulusal yarışmada ilk üçe giren ekipler ise sırasıyla 8 bin, 6 bin ve 4 bin TL ödül kazanırken, 5-8 Haziran 2019 tarihleri arasında Milano’da düzenlenecek uluslararası finalde ülkemizi temsil etme ve uluslararası ödül için yarışma hakkı da kazanacak.
Yarışmanın uluslararası etabındaki ödüller ise şöyle belirlendi; birincilik ödülü 1.500 €, ikincilik ödülü 1.000 €, üçüncülük ödülü 750 €, özel ödül ve öğrenci ödülleri ise 500 €.
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