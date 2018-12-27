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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler180 üniversite kampüsüne 'posta kahvesi' açılıyor
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27.12.2018 - 10:12, Son Güncelleme:

180 üniversite kampüsüne 'posta kahvesi' açılıyor

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180 üniversite kampüsüne 'posta kahvesi' açılıyor

PTT’ler ‘Posta Kahvesi’ oluyor. Gençlere kahve ve çay ikram edilerek, mektup alışkanlığı yeniden kazandırılacak.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) gençlere mektup alışkanlığının kazandırılması için harekete geçiyor. Bu kapsamda geliştirilen ‘Posta Kahvesi’ konseptiyle tüm üniversitelerde gençler kahve ve mektupla buluşacak. 

İlk şubeler hizmette

Akşam gazetesinin haberine göre, ilk etapta 180 üniversitenin kampüsünde açılacak olan Posta Kahveleri, ardından şehir merkezlerine de yayılacak. Posta Kahvesi’yle PTT, büyük iş yerlerini müşterileri için konforlu hale getirerek, hem hizmet sunumu hem de keyifli bir bekleme süresiyle müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Dünya örneklerine uygun olarak tasarlanan uygulama kapsamında şubeler de bir bir hizmet vermeye başlıyor. Özel tasarımı bulunan Posta Kahvesi şubelerinin ilki Bursa’da açılırken, kampuslara kurulmasıyla ilgili ilk uygulama da Ankara’da Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde gerçekleşti. Ankara’da ayrıca Gazi Üniversitesi kampüsünde de Posta Kahvesi kuruldu. PTT, 45 bine yakın personeli ve 5 bin 42 şubesiyle Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veriyor.

Gençler mektuba teşvik edilecek 

180 üniversitenin kampusunda Posta Kahvesi açılarak uygulamanın markalaşması yönünde önemli adımlar atacak. Gençlere buralarda uygun fiyatlara kahve, çay, tatlı satılarak, şubelerde daha uzun vakit geçirmeleri ve mektup alışkanlığını yeniden kazandırılması amaçlanıyor. 

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