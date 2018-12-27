180 üniversite kampüsüne 'posta kahvesi' açılıyor
PTT’ler ‘Posta Kahvesi’ oluyor. Gençlere kahve ve çay ikram edilerek, mektup alışkanlığı yeniden kazandırılacak.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) gençlere mektup alışkanlığının kazandırılması için harekete geçiyor. Bu kapsamda geliştirilen ‘Posta Kahvesi’ konseptiyle tüm üniversitelerde gençler kahve ve mektupla buluşacak.
İlk şubeler hizmette
Akşam gazetesinin haberine göre, ilk etapta 180 üniversitenin kampüsünde açılacak olan Posta Kahveleri, ardından şehir merkezlerine de yayılacak. Posta Kahvesi’yle PTT, büyük iş yerlerini müşterileri için konforlu hale getirerek, hem hizmet sunumu hem de keyifli bir bekleme süresiyle müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Dünya örneklerine uygun olarak tasarlanan uygulama kapsamında şubeler de bir bir hizmet vermeye başlıyor. Özel tasarımı bulunan Posta Kahvesi şubelerinin ilki Bursa’da açılırken, kampuslara kurulmasıyla ilgili ilk uygulama da Ankara’da Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde gerçekleşti. Ankara’da ayrıca Gazi Üniversitesi kampüsünde de Posta Kahvesi kuruldu. PTT, 45 bine yakın personeli ve 5 bin 42 şubesiyle Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veriyor.
Gençler mektuba teşvik edilecek
180 üniversitenin kampusunda Posta Kahvesi açılarak uygulamanın markalaşması yönünde önemli adımlar atacak. Gençlere buralarda uygun fiyatlara kahve, çay, tatlı satılarak, şubelerde daha uzun vakit geçirmeleri ve mektup alışkanlığını yeniden kazandırılması amaçlanıyor.
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