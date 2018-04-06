15. radyo boğaziçi Müzik Ödülleri oylaması başladı

1992’de “Türkiye’nin ilk ve en iyi üniversite radyosu” diyerek yayın hayatına başlayıp heyecanla devam eden “radyo boğaziçi”, düzenlediği organizasyonlarda daima en iyisini ve en kalitelisini yapmayı hedefliyor. Düzenlenen organizasyonlar içerisinde, hem öncesinde yaşanan oylama heyecanı hem de sonrasında yaşanan büyük coşkusu ile Boğaziçi Üniversitesi’ne damgasını vuran Müzik Ödülleri Töreni, müzik dünyasının en iyilerini ödülleriyle buluşturuyor.

Bu yıl 3 Mayıs Perşembe günü BÜMED Üst Bahçe’de gerçekleşecek olan ödül töreni için yoğun bir çalışma içerisinde olan “radyo boğaziçi” ekibi, 1 Mart 2017 – 28 Şubat 2018 tarihleri arasında çıkan bütün albüm, single ve EP’leri inceleyip dinledi. Ardından belirlenen adaylar 28 Mart 2018 tarihinde halk oylamasına sunuldu. Sosyal anket platformu poltio.com üzerinden yapılan oylama, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra tüm Türkiye’den katılımcılarına ulaşıyor. 26 Nisan 2018 tarihinde sona erecek oylama sürecinin ardından kazanan isimler belli olacak ve kamuoyuna duyurulacak. Ödüller, kazanan isimler ve öğrencilerin katılımıyla Boğaziçi Üniversitesi BÜMED Üst Bahçe’nin büyüleyici atmosferinde takdim edilecek. Kazanan isimlerin sürpriz canlı performanslarını da izlemek mümkün olacak.

Türkiye’nin en kaliteli yapımlarının seçildiği bu törende, geçtiğimiz yıllarda Sertab Erener, Sıla, Gökhan Türkmen, Göksel, Gülşen, Ceza, Mor ve Ötesi ve Okan Bayülgen gibi isimler ödül aldı.

Müzik Ödülleri Töreni, bugüne dek aday ve kazanan isimlerin, müzik camiasının önde gelen eleştirmenlerinin ve katılımlarıyla törene renk katan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin takdiri ve yoğun ilgisini toplamayı başardı.