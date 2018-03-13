14. Akbank Kısa Film Festivali başlıyor

Sinemaseverlerin buluşma noktası haline gelen Akbank Kısa Film Festivali, sinema sanatı için kısa filmin öncü rolünün bilinciyle, bu alanda bir platform oluşturmak üzere 19 - 29 Mart 2018 tarihleri arasında 14. kez düzenleniyor. Festival 10 gün boyunca yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı bölümleriyle sinemaseverlere keyifle takip edecekleri bir program sunuyor.

65 ülkeden toplam 1.342 kısa filmin başvurduğu14. Akbank Kısa Film Festivali, “FESTİVAL KISALARI”, “DÜNYADAN KISALAR”, “KISADAN UZUNA”, “DENEYİMLER”, “BELGESEL SİNEMA”, “PERSPEKTİF”, “ÖZEL GÖSTERİM” ve“FORUM” bölümlerinden oluşuyor. Festival'de Cannes, Berlin, Venedik gibi festivallerde yarışmış filmlerin de aralarında yer aldığı 38 ülkeden 104 kısa, 3 uzun film seyirci ile buluşuyor. Festivalin ulusal ve uluslararası yarışma kategorilerinde ise 14 film, “En İyi Kısa Film” ödülü için jüri önüne çıkacak.

Festival’in DENEYİMLER bölümünün konuğu bu yıl, Arjantin’li auteur sanatçı Ana Katz. Oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senarist olan Ana Katz’ın Cannes Film Festivali Belirli Bakış Bölümü’nde gösterilen, başrolünde oynadığı ve yönettiği uzun metraj filmi A Stray Girlfriend ve beş kısa filmi festivalde yer alıyor. Sanatçı, gerçekleştireceği masterclass ile deneyimlerini festival takipçileriyle paylaşacak.

14. Akbank Kısa Film Festivali’nin KISADAN UZUNA bölümüne, yönetmen ve oyuncu Onur Saylak konuk oluyor. Festival kapsamında, sanatçının Karlovy Vary Film Festivali’nde ilk gösterimini yapan bol ödüllü son filmi Daha ve Orman isimli kısa filmi gösterilirken, yönetmenle bir de söyleşi gerçekleştirilecek.



BELGESEL SİNEMA bölümünün konuğu ise, duayen yazar ve yönetmen Nebil Özgentürk. Ünlü yönetmenin İçinden Hüzün Geçen Sevdalar ve Türkiye prömiyerini yapacak olan Almanya’ya Göçün Hatıra Defteri filmlerinin gösterileceği bölümde Nebil Özgentürk bir söyleşi ile festival takipçileriyle birlikte olacak.

14. Akbank Kısa Film Festivali’nin atölye ve söyleşi bölümleri de hayli zengin birprogram sunuyor. Festival kapsamında; İsveç Drama Birliği ve Avrupa Film Akademi üyesi senarist Marietta von Hausswolff von Baumgarten, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, yapımcı Suzan Güverte, kurgucu Ali Aga, oyuncu koçu ve tiyatro yönetmeni Çağ Çalışkur gerçekleştirecekleri atölye çalışmaları ile deneyimlerini sinemaseverlerle paylaşacaklar.Söyleşiler Bölümü’nde ise; oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile “Oyunculuk Üzerine”, yönetmen-oyuncu Onur Saylak ile “Kısadan Uzuna”, yönetmen Nebil Özgentürk ile “Belgesel Sinema”, genç yönetmenler Anna Katalin Lovrity ve Murat Uğurlu ile “Bir Kısa Film Yapmak”, Montpellier Film Festivali kısa film direktörü Michèle Driguez ile “Uluslararası Festivallerde Kısa Filmler”, yönetmen Ana Katz ile “Deneyimler”, akademisyenler Nilay Ulusoy, Özge Erbek Kara, Selahattin Yıldız ile “Üniversitelerde Sinema Eğitimi ve Kısa Film İlişkisi”, sektörün deneyimli post prodüksiyon uzmanları Ahmet Hızarcı, Cenk Erol ve Tuğushan Özdener ile “Post Prodüksiyon”, müzisyenMurat Evgin ile “Müzik ve Görsellik” başlıklı söyleşiler gerçekleştirilecek.

Festival’in FORUM bölümünde, kısa filmlerin fikir aşamasından desteklenmesi ve geliştirilebilmesine katkı sağlamak amacıyla bir kısa film senaryo yarışması düzenleniyor. En İyi Senaryo ödülünün de sahibini bulacağı FORUM bölümü, bu yıl 632 senaryo başvurusu ile rekor seviyede bir katılımla gerçekleştiriliyor.

Ulusal ve Uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilen 14. Akbank Kısa Film Festivali yarışma sonuçları 29 Mart 2018, Perşembe günü gerçekleştirilecek ödül gecesi ile açıklanacak.Yarışma jürisi tarafından Ulusal ve Uluslararası kategorilerde“En İyi Film” olarak seçilecek eserlerin yönetmenleri Akbank Sanat tarafından, 5.000 Dolar ile ödüllendirilecek. Ulusal ve Uluslararası yarışma kapsamında jüri tarafından en iyi film seçilecek olan yapımlar, 14. Akbank Kısa Film Festivali’nin ardından "Ödüllü Filmler Üniversitelerde" etkinliği kapsamında; Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki üniversite kampüslerinde gösterilecek.Ayrıca Akbank Kısa Film Forum Bölümü kapsamında düzenlenen yapım desteği amaçlı kısa film senaryo yarışmasını kazanan senaryo ise Akbank Sanat tarafından 3.000 TL ile ödüllendirilecek.