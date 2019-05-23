127. sayımızın Merak köşesi yine dopdolu!
Bu Youtube kanalına düşülür ama!
HAFTANIN VİZYON FİLMİ: GODZILLA II: CANAVARLAR KRALI
2014 yapımı Godzilla'nın devam filmi niteliğinde olan “Godzilla: King of Monsters”in yönetmen koltuğunda Michael Dougherty oturuyor. Filmde Godzilla'nın Mothra, Rodan ve ezeli düşmanı olan üç başlı King Ghidorah ile çatışması ve bu esnada insanlığın var oluşunun dengesini bozması konu ediliyor.
HAFTANIN YOUTUBE KANALI: DAİRE
Gerçek insanların gerçek evleri! Üstelik bu kanaldaki tüm evler Türkiye’de. Stil sahibi, yaratıcı insanların birbirinden iyi fikirlerle döşenmiş evleri hepimize ilham verecek. Siz de bu kanala bayılacaksınız!
HAFTANIN DİZİ ÖNERİSİ: KILLING EVE
Fleabag ile gönlümüze taht kuran Phoebe Waller-Bridge’in yaratıcısı olduğu Killing Eve, ajan olma hayali kuran polis memuru Eve ile psikopat kiralık katil Villanelle arasındaki kedi fare oyununu gerilim ve mizah dozu yüksek bir hikayede buluşturuyor. Dizinin geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2019 BAFTA Televizyon Ödülleri’nde En İyi Dram Dizisi ödülü kazandığını da belirtmeden geçmeyelim!
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