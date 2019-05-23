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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler127. sayımızın Merak köşesi yine dopdolu!
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Kampüs
23.05.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

127. sayımızın Merak köşesi yine dopdolu!

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127. sayımızın Merak köşesi yine dopdolu!

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127. sayımızın Merak köşesi yine dopdolu

HAFTANIN VİZYON FİLMİ: GODZILLA II: CANAVARLAR KRALI

2014 yapımı Godzilla'nın devam filmi niteliğinde olan “Godzilla: King of Monsters”in yönetmen koltuğunda Michael Dougherty oturuyor. Filmde Godzilla'nın Mothra, Rodan ve ezeli düşmanı olan üç başlı King Ghidorah ile çatışması ve bu esnada insanlığın var oluşunun dengesini bozması konu ediliyor.

127. sayımızın Merak köşesi yine dopdolu

HAFTANIN YOUTUBE KANALI: DAİRE

Gerçek insanların gerçek evleri! Üstelik bu kanaldaki tüm evler Türkiye’de. Stil sahibi, yaratıcı insanların birbirinden iyi fikirlerle döşenmiş evleri hepimize ilham verecek. Siz de bu kanala bayılacaksınız!

127. sayımızın Merak köşesi yine dopdolu

HAFTANIN DİZİ ÖNERİSİ: KILLING EVE

Fleabag ile gönlümüze taht kuran Phoebe Waller-Bridge’in yaratıcısı olduğu Killing Eve, ajan olma hayali kuran polis memuru Eve ile psikopat kiralık katil Villanelle arasındaki kedi fare oyununu gerilim ve mizah dozu yüksek bir hikayede buluşturuyor. Dizinin geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2019 BAFTA Televizyon Ödülleri’nde En İyi Dram Dizisi ödülü kazandığını da belirtmeden geçmeyelim!

 

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