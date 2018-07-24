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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kampüs
24.07.2018 - 15:53, Son Güncelleme:

11 yaşındaki dahi çocuk üniversite bitirdi

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11 yaşındaki dahi çocuk üniversite bitirdi

Otomobil ya da oy kullanacak yaşta değil... Yaşıtları, ortaokula gidiyor. O ise üniversiteden mezun oldu. 11 yaşındaki William, Florida'daki St. Petersburg Koleji'nden lisans diploması aldı.

Geçtiğimiz cumartesi günü St. Petersburg Koleji'nde yüzlerce mezun diplomalarını almak için sahneye çıktı. Onların arasında 11 yaşında mezun olan bir çocuk da vardı: William Maillis.

Liseden 9 yaşında mezun olan ve henüz 11 yaşındayken lisans diplomasını da alan William Maillis, fizik okuyanların birçoğunda olduğu gibi astrofiziğe yönelmek istediğini belirtti. 

Henüz 5 yaşındayken aynı zamanda Ohio Eyalet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan bir psikolog tarafından 'dahi' ilan edilen Maillis, daha 2 yaşındayken basit matematik öğrenmeye başlamış ve 4 yaşındayken cebiri çoktan öğrenmişti bile.

11 yaşındaki dahi çocuk üniversite bitirdi



Maillis, içinde bulunduğu durum için şunları söyledi: "St. Petersburg Koleji'nden mezun olmak, buradaki herkes kadar benim için de zordu. Bu, çok heyecan verici."

St. Petersburg Koleji Başkanı Dr. Tonjua Williams ise, " William'dan ve onun zekasından çok etkilendim. Son derece parlak, çok açık ve iş birlikçi." dedi.

Önümüzdeki ay, hayallerine bir adım daha yaklaşarak South Florida Üniversitesi'nde yüksek lisans derslerine başlayacak olan 11 yaşındaki dahi çocuktan bir başka çarpıcı açıklama ise şu şekilde: "Astrofizikçi olmak istiyorum. Tanrı'nın var olduğunu tüm dünyaya bilimle kanıtlamak istiyorum. Ben, yetenekli olduğum şeyde yetenekliyim ve diğer insanlar başka şeylerde yetenekli." 

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