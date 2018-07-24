11 yaşındaki dahi çocuk üniversite bitirdi
Otomobil ya da oy kullanacak yaşta değil... Yaşıtları, ortaokula gidiyor. O ise üniversiteden mezun oldu. 11 yaşındaki William, Florida'daki St. Petersburg Koleji'nden lisans diploması aldı.
Geçtiğimiz cumartesi günü St. Petersburg Koleji'nde yüzlerce mezun diplomalarını almak için sahneye çıktı. Onların arasında 11 yaşında mezun olan bir çocuk da vardı: William Maillis.
Liseden 9 yaşında mezun olan ve henüz 11 yaşındayken lisans diplomasını da alan William Maillis, fizik okuyanların birçoğunda olduğu gibi astrofiziğe yönelmek istediğini belirtti.
Henüz 5 yaşındayken aynı zamanda Ohio Eyalet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan bir psikolog tarafından 'dahi' ilan edilen Maillis, daha 2 yaşındayken basit matematik öğrenmeye başlamış ve 4 yaşındayken cebiri çoktan öğrenmişti bile.
Maillis, içinde bulunduğu durum için şunları söyledi: "St. Petersburg Koleji'nden mezun olmak, buradaki herkes kadar benim için de zordu. Bu, çok heyecan verici."
St. Petersburg Koleji Başkanı Dr. Tonjua Williams ise, " William'dan ve onun zekasından çok etkilendim. Son derece parlak, çok açık ve iş birlikçi." dedi.
Önümüzdeki ay, hayallerine bir adım daha yaklaşarak South Florida Üniversitesi'nde yüksek lisans derslerine başlayacak olan 11 yaşındaki dahi çocuktan bir başka çarpıcı açıklama ise şu şekilde: "Astrofizikçi olmak istiyorum. Tanrı'nın var olduğunu tüm dünyaya bilimle kanıtlamak istiyorum. Ben, yetenekli olduğum şeyde yetenekliyim ve diğer insanlar başka şeylerde yetenekli."
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