1000 başarılı Türk gencine uluslararası ödül
Dünyada 130’dan fazla ülkede uygulanan ve ülkemizde Akfen Holding desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) temsilinde 15’nci yılını kutlayan ‘14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik kişisel gelişim programı’ Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı’nı 2018 yılında farklı kategorilerde tamamlayan 110 okuldaki tam 1000 Türk genci Ödül almaya hak kazandı.
Gençler düzenlenen törenlerle ödüllerini alırken, Ödül Programı’nı okullarında yürüten 30 okul müdürü ve katılımcılara gönüllü mentorluk yapan 110 Ödül Lideri’ne de teşekkür belgeleri verildi. TİKAV Yönetim Kurulu ve Ulusal Komite Başkanı Sultan Yılmaz, katılımın geçen yıla göre yüzde 35 arttığına dikkat çekerken, Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp de, “Hedef 20 milyon Türk gencine ulaşmak” ifadelerini kullandı.
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ise, 15 yıl önce Ödül Programı’nı Türkiye’ye getirmek için çok ciddi çalışmalarda bulunduklarına dikkat çekerken, “400 Ödül Lideri fedakarca çalışmalarda bulundular ve bizi bu noktaya getirdiler. Bu programın başarılı olması için bundan sonraki yıllarda da aynı cesaretle çalışacağımızı taahhüt ediyorum” mesajını verdi.
Akfen Holding’in desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) temsilinde The Duke of Edinburgh’s International Award- Türkiye Ulusal Otoritesi tarafından yürütülen Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı kapsamında 2018 yılında 110 okuldan yaşları 14-24 arasında değişen 1000 Türk genci ödül almaya hak kazandı.
Gönüllü Hizmet, Fiziksel Gelişim, Beceri Geliştirme ile Macera ve Keşif bölümleriyle gençlerin bireysel gelişimine katkı yapan ve Türkiye’de kurumsal olarak uygulanışının 15’nci yılını kutlayan Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı’nda geçen yıla göre Ödül alan genç sayısı yüzde 35 artışla 1000’e ulaştı.
Türkiye, dünyada 8 milyondan fazla gencin katıldığı Ödül Programı’nda Avrupa, Orta Doğu ve Arap Ülkeleri bölgesinde İngiltere, İrlanda ve Ürdün’den sonra en fazla gencin katıldığı 4’ncü ülke olarak öne çıktı.
Ödül Programı’nı başarıyla tamamlayan gençler, 5-6-7 Aralık tarihlerinde hayata geçirilen üç farklı törenle ödüllerine kavuştular. Törenlerde, öğrencileri Ödül Programı’nda tamamen gönüllü olarak destekleyen 30 okul müdürü ile 110 Ödül Liderine de teşekkür belgeleri verildi.
“Hedef 20 milyon Türk gencine ulaşmak"
14’ncü Ulusal Altın Ödül Töreni 5 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Birleşik Krallık Başkonsolosluğu ev sahipliğinde gerçekleşti. Altın Ödül Törenine Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Lorraine Fussey, TİKAV Yönetim Kurulu ve Ulusal Ödül Komitesi Başkanı Sultan Yılmaz, Akfen Holding ile TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ve ödül alan katılımcıların okul müdürleri, ödül lideri ve veliler katıldı.
Programı tamamlayarak Ödül almaya hak kazanan bağımsız katılımcılar için Bronz ve Gümüş Ulusal Ödül Töreni 6 Aralık 2018 tarihinde Novotel İstanbul Bosphorus’da, 20’nci Gümüş Ulusal Ödül Töreni ise 7 Aralık 2018 tarihinde Maltepe Üniversitesi’nde yapıldı.
Törenlerde konuşan Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) Yönetim Kurulu ve Ulusal Komite Başkanı Sultan Yılmaz, geçen yıl 750 olan Ödül alan öğrenci sayısının 2018 yılında yüzde 35 artışla 1000’e ulaştığına dikkat çekti. Programa katılan öğrenci sayısının her yıl artış gösterdiğini belirten Sultan Yılmaz, "Onlar kendilerine emek verdiler. Tüm ödül alanlara hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Ödül Programı’nın Türkiye’deki ilk yıllarında kendisinin de tüm kategorileri tamamlayarak Ödül almaya hak kazandığını ifade eden Akfen Holding ile TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ise hedeflerinin ‘Türkiye’de 20 milyon gence ulaşmak’ olduğunu kaydetti. Özalp, yakın zaman önce faaliyete geçen Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı Mezunlar Grubu oluşumuyla programın Türkiye’deki kapsamının daha da genişleyeceğine dikkat çekti.
HAMDİ AKIN: “Aynı cesaretle çalışacağımızı taahhüt ediyorum."
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ise bundan 15 yıl önce Ödül Programı’nı Türkiye’ye getirmek için çok ciddi çalışmalarda bulunduklarına dikkat çekerken, “O zaman Türkiye’de Ödül Programı’nın temsilciliğini Akfen Holding’in desteklediği TİKAV marifetiyle yürütmeye başladık. Bugün Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı 130 ülkede 8 milyondan fazla gence ulaştı. Biz de ülkemizde 15 yılda 15 bin genci Ödül Programı’yla buluşturduk. Bu konuda tüm profesyoneller ve 400 Ödül Lideri fedakarca çalışmalarda bulundular ve bu noktaya bizi getirdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu programın başarılı olması için bundan sonraki yıllarda da aynı güç, aynı cesaret ve aynı maddi fedakarlıkla çalışacağımızı taahhüt ediyorum” ifadelerini kullandı.
Avrupa ve İngiltere'deki üniversitelere kabul edilmede başlıca kriter sayılıyor
Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı, 130’dan fazla ülkede uygulanan dünyanın önde gelen gençlik başarı ödülü olarak biliniyor. Programa 14-24 yaş aralığındaki tüm gençler katılabiliyor. Katılım tamamen gönüllü olmakla birlikte Ödül Programı, gençlerin kişisel olarak kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine, özgüven ve öz disiplin kazanmalarına destek olmayı hedefliyor.
Gençlerin Ödül’ü almak için Gönüllü Hizmet, Fiziksel Gelişim ve Beceri Geliştirme bölümleri için haftada birer saat faaliyetlerde bulunmaları ve Macera ve Keşif Yolculuğuna katılmaları gerekiyor. Dünyada 8 milyon gence ulaşan projenin Avrupa veİngiltere’deki üniversitelere kabul edilmede seçme kriteri olması dikkat çekiyor.
Türkiye’de 110’a yakın lise, üniversite, gençlik merkezi ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülen program kapsamında, bugüne kadar 15 binden fazla gence ulaşıldı. Her yıl yaklaşık 3000 yeni katılımcının dahil olduğu programda, bugüne kadar 6 bin 500’den fazla katılımcı ödül almaya hak kazandı.
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