!f İstanbul’da mutlaka yakalamanız gereken filmler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Kampüs
12.02.2018 - 11:11, Son Güncelleme:

!f İstanbul’da mutlaka yakalamanız gereken filmler

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!f İstanbul’da mutlaka yakalamanız gereken filmler

Bu yıl 17. kez düzenlenecek !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali için geri sayım başladı. 15-25 Şubat tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak olan ve heyecan veren programıyla dikkat çeken festivalden sizin için birkaç önerimiz var!

 

Yılda bir kez gerçekleşen ve Şubat’ı iple çekmemize neden olan !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 11 gün süren dopdolu festival programıyla 2018’de de bağımsız sinema sevenlerin gönlünü çalacak gibi görünüyor. Sinemada cesur hikaye anlatımı ve biçimsel arayış kriterlerine uygun Keş!f bölümünden tutun da, Türkiye’de ilk kez LGBT filmlerine özel oluşturulan Gökkuşağı seçkisine varana dek yelpazesi çok geniş bir programla ilham veren filmlerle buluşmaya hazırsanız önerilerimizi paylaşıyoruz.

İŞTE !f İSTANBUL 2018’DE KAÇIRILMAMASI GEREKEN 10 FİLM

 

THE FLORIDA PROJECT

f İstanbul’da mutlaka yakalamanız gereken filmler

2015 yapımı Tangerine ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Sean Baker’in yeni filmi, 6 yaşında tabiri caizse büyümüş de küçülmüş bir kız çocuğu ile arkadaşlarının yaz tatili sırasındaki macera dolu hikayesini anlatıyor. Profesyonel olmayan oyuncu kadrosuyla öne çıkan filmde usta oyuncu Willem Dafoe da bu muhteşem hikayenin bir parçası oluyor.

 

VAHŞİ OĞLANLAR

f İstanbul’da mutlaka yakalamanız gereken filmler

Keş!f bölümünün öne çıkan filmlerinden Vahşi Oğlanlar, Walerian Borowczyk’in Goto filminden, Rainer Werner Fassbinder’in Querelle’sine kadar avangart ve deneysel sinemanın en büyük miraslarından izler taşıyor. Cinsel arzularının sınırlarını bilmeyen beş zengin oğlanın şimdiden “yılın en sıra dışı ve provokatif filmlerinden biri” olarak nitelenen hikayesi 20. yüzyılın başında geçiyor.

 

PHANTOM THREAD

f İstanbul’da mutlaka yakalamanız gereken filmler

Amerikan bağımsız sinemasının gözde yönetmenlerinden Paul Thomas Anderson’un son filmi; film yıldızlarından kraliyet ailesine kadar tüm sosyeteyi Woodcock Evi’nin özgün tarzıyla giydiren ünlü terzi Reynolds Woodcock’ın hikayesini konu alıyor. En son 2012 yapımı Lincoln filminde izlediğimiz efsane oyuncu Daniel Day-Lewis'in sinemaya dönüşü ve aynı zamanda geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya paralel olarak son filmi olma özelliği taşıyan filmle vizyondan önce !f İstanbul'da buluşabilirsiniz.

 

MUDBOUND

f İstanbul’da mutlaka yakalamanız gereken filmler

Hilary Jordan’ın 2008 yılında yayınlanan aynı adlı çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan Mudbound, İkinci Dünya Savaşı atmosferinde geçen bir hikayeyi konu ediniyor. Savaşın insanlar üzerinde yarattığı dehşeti, ilgi çekici ritmi ve dokunaklı derinliğiyle ele alan film, Amerika’nın güneyinde yaşayan iki ailenin ırkçı nefret söylemleri üzerinden periyodik olarak tekrarlanan “adaletsizliği” tekrar masaya yatırıyor. 

 

İSTİLA!

İlk uzun metraj filmi Balık ve Kedi ile 2014 yılında Keş!f Uluslararası Yarışma’yı kazanan Shahram Mokri, tek plan çektiği son filmi ile seyirciyi her an şüpheye düşürmeyi başaran bir polisiye gerilim hikayesi anlatıyor. İki arkadaşlarının öldürülmesi üzerine eski bir stadyumu mesken tutan bir çetenin liderinin peşine düşen polis, çete üyelerinden olay günü yaşanan her şeyi yeniden canlandırmalarını ister. Son ana kadar gizemini koruyabilen bu hikayeyi ıskalamayın! 

 

6- Karanlık Nehir

7- Ava

8- City of Ghost

9- Dev Avcısı

10- Hatırlama Egzersizleri 

 

Yazan: Özge Yağmur

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