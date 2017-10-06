Kampta çipli önlem

Kamp yapılan otelin önündeki cadde tamamen trafiğe kapatılırken etrafı da polis bariyerleriyle çevrildi. AK Parti’nin 2001 yılındaki ilk toplantısıyla siyaset sahnesine çıktığı Afyonkarahisar’a gelen partililer, “Cumhuriyetin kazanıldığı, AK Parti’nin kurulduğu topraklara hoşgeldiniz” pankartlarıyla karşılandı. Otele Atatürk ve Erdoğan’ın resimlerinin yanı sıra Türk bayrağı ve AK Parti bayrakları asıldı.

Otel çevresi de AK Parti bayrakları ve Erdoğan ile Yıldırım’ın fotoğraflarıyla donatıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kamp çalışmaları için Afyonkarahisar’ın giriş ve çıkış noktalarında polis ve jandarma, kontrol noktaları oluşturdu. Şüpheli görülen araç ve kişiler kontrol edildi. Kamp yapılan otelin önündeki karayolu bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı. Karayolunu kullanan araçlar otelin arkasındaki servis yoluna yönlendirildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında Afyonkarahisar’a çevre illerden polis takviyesi de yapıldı. Davetliler ve gazeteciler otel çevresine kurulan x-ray cihazlarından geçirilerek içeriye alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak olan kamp sırasında bütün katılımcıların yakalarına özel güvenlik çipi takılacak. Çipi olmayanlar kampa alınmayacak.