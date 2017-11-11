Kampanyaya destek verenler anlatıyor

* Bu kampanyanın amacı nedir? Neden destek verdiler?
* Türkçe okullarda okutulmazsa ne olur?
* Türkçe için bir risk mi görüyorlar? Gelecek kuşaklar ana dillerinden mahrum mu kalacak?
* Ana dillerini konuşamayan çocukları nasıl bir gelecek bekliyor?
* Türkçenin Türk toplumu için önemi nedir?
* Türkçe öğrenen çocuklar bir başka dili daha kolay mı, daha zor mu öğreniyor?
* Bu kampanya, öğrenci ailelerini neden ilgilendiriyor?
* Türk dili yok olursa Türk toplumu neler kaybeder?
PAZARTESİ GÜNÜ HÜRRİYET’TE
Kampanyaya katılmak için tıklayın
https://www.openpetition.de/petition/online/wir-fordern-die-einfuehrung-der-herkunftssprache-als-wahlpflichtfach-an-hessischen-schulen