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    Kampanyaya destek verenler anlatıyor

    Hürriyet Haber
    11.11.2017 - 10:20 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Hessen Eyaleti’nde öğretmenler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, işadamları ve eyalet milletvekillerinin desteğiyle başlatılan Türkçe kampanyasına imza verenler anlatıyor:

     * Bu kampanyanın amacı nedir? Neden destek verdiler?

    * Türkçe okullarda okutulmazsa ne olur?

    * Türkçe için bir risk mi görüyorlar? Gelecek kuşaklar ana dillerinden mahrum mu kalacak?

    * Ana dillerini konuşamayan çocukları nasıl bir gelecek bekliyor?

    * Türkçenin Türk toplumu için önemi nedir?

    * Türkçe öğrenen çocuklar bir başka dili daha kolay mı, daha zor mu öğreniyor?

    * Bu kampanya, öğrenci ailelerini neden ilgilendiriyor?

    * Türk dili yok olursa Türk toplumu neler kaybeder? 

    PAZARTESİ GÜNÜ HÜRRİYET’TE

     

    Kampanyaya katılmak için tıklayın

    https://www.openpetition.de/petition/online/wir-fordern-die-einfuehrung-der-herkunftssprache-als-wahlpflichtfach-an-hessischen-schulen

    Etiketler: ALMANYA , Türkçene sahip çık
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