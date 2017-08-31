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    Kampa alkollü girmesini engelleyen kişiyi darp etti

    ANKARA
    31.08.2017 - 00:41 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 00:41

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun Adalet Kurultayı’nda gece yarısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çadırını basmak istediğine ilişkin iddianın ardından, kampa alkollü girmesini engellemek isteyen bir kişiyi darp ettiği yolunda yeni bir iddia kulislere yansıdı. Erdoğdu her iki olayı da reddetti.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu’nun, alkol alarak kampa geldikten sonra Kılıçdaroğlu’nun çadırını bastığına ilişkin haberlerin ardından bir başka iddia daha kulislere yansıdı.

    Parti kulislerinde konuşulan iddiaya göre Erdoğdu, Adalet Kurultayı’nın üçüncü gecesi, geç saatlerde kamp alanına alkollü olarak girmek istedi. Ancak kapıda bekleyen Cenk isimli parti görevlisinin, “alkollü olarak kamp alanına giremeyeceğini” söylemesine rağmen ısrarcı oldu.

    Bunun üzerine tartışma çıktı ve Erdoğdu, kendisini engellemek isteyen kişiyi hastanelik etti. Soyadı öğrenilemeyen Cenk adlı partiliye doktorların 17 gün rapor vermek istediği, ancak bu kadar uzun süreli raporun adliyeye yansıtılmak zorunda olduğunun anlaşılması üzerine devreye giren parti yönetiminin şikayetçi olmaması yönünde telkinde bulunduğu iddia edildi.

    Erdoğdu ise her iki iddiayı da reddetti. 

    Etiketler: Aykut Erdoğdu , adalet kurultayı , gazetehaberleri
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