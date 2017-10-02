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    Hürriyet >Dünya>'Kamera şakası sandık' cinayeti

    'Kamera şakası sandık' cinayeti

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 10:45 | Son Güncelleme:

    Kuzey Kore liderinin üvey kardeşinin öldürüldüğü cinayet davası 8 ay sonra başladı.

    Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki havaalanında uçağa binmek için beklerken iki kadın tarafından suratına bastırılan zehirli bir bez parçasıyla öldürülen Kuzey Kore lideri Kim Jon-un’un üvey kardeşi Kim Jong-nam’ın katil zanlıları ilk kez mahkemeye çıktı.

    Kamera şakası sandık cinayeti
    Doan Thi Huong                                                        Siti Aisyah

    13 Şubat’ta gerçekleşen olaydan 8 ay sonra Malezya’nın Shah Alam kentinde yapılan duruşmada Vietnamlı Doan Thi Huong (29) ve Endonezyalı Siti Aisyah (25) yakalandıkları zaman verdikleri ifadeye bağlı kalarak bunun bir kamera şakası olduğunu düşündüklerini söyledi.

    Kamera şakası sandık cinayeti

    Kadınlar, şaka sandıkları eylemi gerçekleştirmeleri için kendilerine para ödendiğini anlatmıştı. Suçlu bulunmaları halinde, zanlıların idam cezasına çarptırılması bekleniyor.

    Kamera şakası sandık cinayeti
    Kim Jong-nam

    Malezyalı yetkililer, ajan olduklarını düşündükleri 4 Kuzey Korelinin olay sonrası Malezya’dan ayrıldığını tespit etmişti. Malezya polisi, Kim’in Birleşmiş Milletler’in kitle imha silahı sınıfında tanımladığı VX Sinir Gazı yüzünden hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

    4 ŞÜPHELİNİN ADI AÇIKLANMADI

    Savcı, Muhammed İskender Ahmed kadınların eylemlerinin 'cinayet maksadını' ortaya koyduğunu ve kadınların suikastten önce 'hala aranan 4 şüphelinin gözetiminde olayın provasını yaptığını' anlattı. Savunma avukatları iddianamede yer almalarına rağmen adları açıklanmayan 4 Kuzey Koreli şüphelinin kimliğinin açıklanmasını talep etti. Mahkeme, bu isteği reddetti.

    Etiketler: kore , kim , cinayet , uvey kardes , kuzey kore
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