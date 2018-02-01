Kamera önünde 9 bıçak darbesine, 14 yıl hapis

Diyarbakır’da inşaat işçisi Muhammed Çakır, İ.Ü. tanışıp, arkadaş oldu. İ.Ü.’yü daha önce kaçıran, ancak yaşı küçük olduğu için ailesine teslim eden Cüneyt Ürkek, bu ilişkiyi öğrenince Muhammet Çakır’ı, iddiaya göre rahatsız etmeye başladı. İ.Ü. ile Muhammet Çakır bir süre sonra ayrıldı.



Geçen yıl 7 Nisan’da Muhammet Çakır, yemek için Yenişehir İlçesi Dağkapı Meydanı’ndakiCüneyt Ürkek’inçalıştığı ciğerciye gitti. Burada, Çakır ve Ürkek arasında çıkan tartışma dışarıya taştı.Cüneyt Ürkek, Muhammed Çakır’ı 9 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Muhammed Çakır hastaneye kaldırılırken, Cüneyt Ürkek ise gözaltına alınıp, tutuklandı.



'SÖZLÜMÜ RAHATSIZ EDİYORDU'



Cüneyt Ürkek hakkında ’Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Karar duruşmasına çıkan tutuklu sanık Cüneyt Ürkek, ifadesinde ruh halinin bozuk olduğu için olayı gerçekleştirdiğini öne sürüp, "Olaydan bir yıl önce amcamın kızı ile kaçtık. Yaşının küçük olması sebebiyle, aile kararıyla evimize döndük. Mağdur, kaçma olayımızdan önce amcamın kızına gizli bir sevgi beslemiş. Olay günü çalıştığım yere geldi. Yemekten sonra dışarı çıkmamı ima etti. Aramızda laf atışması oldu. Bana ve sözlüme ağır sözler kullandı. Bunun üzerine kontrolümü kaybettim ve bıçakladım" dedi.



'ÖLDÜĞÜMÜ DÜŞÜNEREK BENİ BIRAKTI'



Muhammet Çakır ise sanığın doğruyu söylemediğini belirterek, "Amcasının kızı ile arkadaştık. Geçen sene yaz aylarında aramızda ilişki başladı. Ben onunla görüşürken, sanığın kendisini rahatsız ettiğini söylüyordu. Geçen sene, amcasının kızını zorla kaçırdığını duydum. Telefonla arayıp, beni öldüreceğini söyledi. Sanığın ciğercide çalıştığını bilmeden yemek yemeye gittim. Yemek yedikten sonra ciğerciden çıkıp, 10-15 metre ilerledim. Elinde bıçakla arkamdan geldi ve direk beni bıçakladı. Vücudumdaki bütün bıçak darbeleri sırtımda ve kalçamdadır. Öldüğümü düşünerek beni bıraktı. Yere düştükten sonra 3 bıçak daha vurdu"dedi.



14 YIL HAPİS VE SUÇ DUYURUSU



Kararını açıklayan mahkeme sanık Cengiz Ürkek’i ’kasten öldürmeşe teşebbüs’ suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın pişmanlık duymayışı nedeniyle cezasında indirim yapmayan mahkeme, Ürkek’in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, sanık Cüneyt Ürkek’in amcasının kızını kaçırdığına dair ifadesi üzerine ’çocuğu hürriyetinden yoksun kılma’ ve ’cinsel istismar’ suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına da karar verdi.



Gerekçeli kararda, sanığın amcasının kızı ile ilişkisi olduğunu öğrendiği Muhammed Çakır’ı kıskandığı belirtilirken, kastının öldürmeye dönük olduğu ifade edildi. Mağdurdan sanığa yönelen haksız tahrik sayılabilecek bir söz veya davranış tespit edilemediği belirtilen kararda, sanığın sevdiği kız ile şikayetçi arasında yaşanan gönül ilişkisinden rahatsız olduğu vurgulandı.



OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA



Bu arada olay anı,çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Dava dosyasına giren görüntülerde, Çakır’ı bir köşeye sıkıştıran sanık Ürkek, elindeki bıçağı defalarca vücuduna sapladığı, çevredeki vatandaşların izlediği bıçaklama olayına caddeden geçen iki gencin müdahale ettiği görüldü.Gençlerin kollarını tuttuğu Cüneyt Ürkek, Çakır’a kafa atıp, tokatlayarak olay yerinden uzaklaştı.



