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Kalyon Enerji ve Hanwha'dan ortak girişim şirket

AA
18.09.2017 - 12:05 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 12:05

Kalyon Enerji Yatırımları AŞ ve Hanwha Q Cells Hong Kong Ltd. ortak girişim şirketlerinin kurulması için Rekabet Kurumuna başvurdu.

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, söz konusu başvuru Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Karapınar YEKA'daki santral sahasında kurulacak güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisine ilişkin yapıldı.

Toplam bin megavat gücündeki tesis ile fotovoltaik güneş modülü fabrikasının ve Ar-Ge merkezinin kurulması, işletilmesi ile elektrik enerjisi ve güneş modülü üretim faaliyetlerinde bulunulması işlerinin yapılması amacıyla 20 Mart'ta düzenlenen ihaleyi, Kalyon Enerji Yatırımları AŞ ve Güney Koreli şirket Hanwha Q Cells Hong Kong Ltd. konsorsiyumu kazanmıştı.

Açıklamada, ihalenin ardından, söz konusu iş ve faaliyetlerin yerine getirilmesi için Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre anonim şirket niteliğine sahip ortak girişim 1 ile ortak girişim 2 şirketlerinin kurulmasına ilişkin başvuru yapıldığı belirtildi.

Etiketler: Hanwha Q Cells Hong Kong Ltd , Kalyon Enerji Yatırımları , Karapınar YEKA
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