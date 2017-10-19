Kalpazanlık çetesi çökertildi: 12 TL’ye sahte 100TL

Gerçeğinden ayırt edilemeyen para, pasaport, yeni çipli kimlik kartı ve ehliyetin yanında her türlü belge de basan çete üyeleri yapılan operasyon sonrasında tutuklandı. İki şüphelinin hazırladıkları sahte kimlik ve pasaportlarla PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleri elamanlarının ülkeye girmelerini veya kaçmalarını sağladıkları belirlendi. Çete üyelerinin sahte 100 lirayı 12 liraya, ehliyet ve kimliği 300 liraya, çipli kimlik kartını 1.000 liraya, vizeli pasaportu 800 dolara, sahte T.C. pasaportunu ise 500 dolara sattıkları belirlendi. Belgelere mühür ve damga da basan çete üyelerinin ürettikleri sahte belgelerin gerçeğiyle ayırt edilemediği ifade edildi.