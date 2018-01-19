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    Kalpazanlar sahte paraları otelde unutunca yakalanmış

    Çağlar ÖZTÜRK/ADANA (DHA)
    19.01.2018 - 09:49 | Son Güncelleme:

    ADANA’da Murat K. (51) ve Mali uyruklu Lassana T. (44), piyasaya sürmek istedikleri sahte paraları otelde unutunca yakalandı.

     

    İddiaya göre, piyasaya sahte para sürmek isteyen Murat Köse ve Lassana Thaore, Seyhan’ın Karasoku mahallesinde kaldıkları otelden 9 Ocak’ta ayrıldı. Temizlik için odaya giren kat görevlileri yatak altında beyaz poşet içerisinde içi pudra ile dolu, 200 liralık 504 banknot buldu.

    Temizlik görevlileri, paranın müşterilerine iade edilmesi için otel yetkililerine teslim etti. Paralardan şüphelenen görevliler ise polisi aradı. Otele gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri sahte olduğunu tespit ettikleri 504 banknota el koydu.

    BIRAKTIKLARI KARTVİZİTTEN İZLERİ BULUNDU

    Polis, otel görevlilerinin de ifadesini aldı. Resepsiyondaki görevli, Köse'nin ödemeyi kredi kartıyla yaptığını kendisine de üzerinde sağlık memuru ve cep telefonu yazan bir kartvizit bıraktığını söyledi. Bunun üzerine polis Köse ve Thaore’yi yakaladı. Üzerlerinden 100 dolarlık 14 sahte banknot daha çıkan Köse ve Thaore tutuklandı.

    Etiketler: Adana , kalpazan
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