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    Kalpazan çetesine 7 ilde baskın... 5.2 milyon TL sahte para ele geçti

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    09.02.2018 - 11:52 | Son Güncelleme:

    İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde kalpazan çetesine düzenlediği operasyonda 5.2 milyon TL sahte para ele geçirdi. Operasyonun hedefindeki 51 kişiden 28’i yakalandı.

    Kalpazan çetesine 7 ilde baskın... 5.2 milyon TL sahte para ele geçtiMali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya yüklü miktarda sahte para üreterek piyasaya süren çete ile ilgili bilgi aldı. Alınan bilgi ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu soruşturma başlatırken, Mali Şube ekipleri çetenin deşifre edilmesi için çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmada, elebaşılığını K.C’nin yaptığı çeteye ulaşıldı. Çetenin İstanbul ve 6 ilde faaliyet yürüttüğü saptandı. Yapılan tespitlerin ardından İstanbul’da 56 adres ve Çanakkale, Kocaeli, Van, Kars, Kayseri, Samsun’da toplam 62 adres sabah saatlerinde basıldı.

    14’ü örgüt kurucusu, 37’si örgüt üyesi kişilerden 28’i yakalandı. Aramalarda, 5.2 milyon TL sahte para, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca, 150 uyuşturucu hap, çok sayıda sahte kimlik ve ehliyet ele geçti. Gözaltına alınan kişilerin, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Kurulan Örgüte Üye Olmak”, “Parada Sahtecilik” suçlarından sorgulanacakları bildirildi.

    Kalpazan çetesine 7 ilde baskın... 5.2 milyon TL sahte para ele geçti

    Etiketler: kalpazan , sahte para , kalpazan çetesi , son dakika
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