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    Kalp krizi geçiren Vali Yardımcısı hayatını kaybetti

    ÇORUM (AA)
    10.02.2018 - 17:52 | Son Güncelleme:

    Çorum Vali Yardımcısı Azmi Yeşil, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Çorum Vali Yardımcılığı görevinde yaklaşık bir yıldır bulunan 63 yaşındaki Yeşil, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirdi. 

    Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yeşil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

    Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AA muhabirine, olaydan büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. 

    Kılıç, Yeşil'in cenazesinin düzenlenecek törenin ardından memleketi Osmaniye'ye gönderileceğini söyledi. 

    Evli ve 2 çocuk babası Yeşil, geçen yıl şubatta yayımlanan Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesi ile Adana'dan Çorum'a atanmıştı. 

    Etiketler: Azmi Yeşil , Çorum , kalp krizi , son dakika
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