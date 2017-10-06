Kalp krizi geçiren 27 yaşındaki öğretim üyesi önce arabaya sonra adama çarptı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan Ezgi T. (27) isimli genç kadın, önceki akşam saat 20.45 sıralarında aracıyla Fatih Balat mevkiinde seyir halindeyken aniden rahatsızlandı. Sürücü kadın, önce önündeki araca ardından da bir başka araca çarptı.

Aracının hızı kesilmeyen genç kadın, sonrasında ise yol kenarında duran kafe çalışanı 27 yaşındaki Özgür G. isimli adama çarparak diğer aracın arasına sıkıştırdı. Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise vakit kaybeden 112 Acil Sağlık ekiplerini ve polisi aradı.

Genç kadın kalp krizi geçirdi iddiası

Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık çalışanları vatandaşların da yardımıyla yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, öğretim görevlisi kadının kalp krizi nedeniyle böyle bir kaza geçirdiği iddia edildi. Öğretim üyesi kadın ve kazada ağır yaralanan Özgür G. de hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Feci kaza güvenlik kamerasında

Yaşanan feci kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kadının önce yolda giden başka bir araca çarparak ilerlemesi görülüyor. Ardından da aracın önünden çekilmesi ile kadının adama feci şekilde çarpması yine güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler arasında yer alıyor.