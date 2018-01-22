Kalp krizi belirtileri nelerdir, kalp krizinde ne yapılmalıdır?

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Kalp krizi nedir, nasıl gelişir?
Kalp krizi, damar sertliğinin koroner kalp damarlarını tutması sonucu ortaya çıkar. Vücuda kan pompalayan kalbin kan beslenmesi, koroner kalp damarlarının taşıdığı kanla gerçekleşir. Koroner kalp damarlarında zaman içinde biriken yağlar, damar duvarında plaklar oluşturur. Bu plaklar damar boşluğunda yer tutarak kan akımını yavaşlatır ve bir süre sonra damarın tıkanmasına neden olur. Koroner damarların tıkanması ile de kalbe kan akışı engellenir. Kanın ulaşmadığı kalp kasları, 1 dakika ile 6 saat arasında ölür. Bu durum, kalp krizi olarak adlandırılır.
Kalp krizinin belirtileri nelerdir?
Kalp krizi, öncelikle kendini ağrı ile belli eder çünkü ağrı, vücudun bir tepkisidir. Bu, kişi için büyük bir şanstır. Ağrı ile ortaya çıkacak muhtemel kriz önceden anlaşılarak hastaya zamanında müdahale edildiğinde hayata dönme şansı artar. Ancak bazen kalp krizi bile sessiz olabilir. Birçok hastada ilk belirti enfarktüs, ilk enfarktüs ölüm nedeni olabilir. Şeker hastaları hemen hemen hiç ağrı duymaz. Bu hastalarda kalp krizi belirtileri, sadece nefes darlığı ve terleme şeklinde ortaya çıkar. Şanslı olan hasta ağrısı olan hastadır.
Kalp krizinde öncelikle ne yapılmalıdır?
Kalp krizi geçiren kişi hareket edebiliyorsa bulunduğu yerin kapısını açık bırakarak bir yatağa ya da koltuğa uzanmalıdır. Telefon ile ambulansa çağırmalıdır. Çünkü kalp krizinin ilk bir saatinde yapılacak müdahale, hasarı en aza indirir. Kişi, ambulans dışında hiçbir araca binmemeli, ambulans gelene kadar hareket etmeden beklemelidir. Eğer yakınınızda bir kişi kalp krizi geçiriyor ve siz de buna şahit oluyorsanız; hemen kalp krizi geçiren kişi yatar pozisyona getirin. Bilinen bir kalp hastalığı varsa cebinde olması muhtemel dil altı ilacı ve aspirin (mümkünse 2 çocuk aspirini) verin, yakasını gevşetin, ayaklarını yukarı kaldırın ve bulunduğu odayı havalandırın. Bunların akabinde ambulans çağırın. Hasta mutlaka yoğun bakım ünitesi olan tam donanımlı bir hastaneye kaldırılmalıdır.
Kalp krizi, EKG, kan testleri ve kalp kası hasarının araştırılmasını gösteren kan testleri ile anlaşılabilir. Her zaman altın standart koroner anjiyodur. Bu tetkik bazen aynı seansta balon-stent yaparak anında tedavi şansı verir. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen hastalara anjiyo yapılamadığı durumlarda, hastane şartlarında pıhtı eritici ve damar açıcı ilaçlar verilir. 1 saat içinde etkili olan bu ilaçlar, damarların tıkanıklığını gidermeye yarar. Bu ilaçlar ayrıca ağrıyı giderir, kalp ritmini düzenler ve nefes almayı kolaylaştırır. 4-6 saat içinde yapılan müdahaleler kalbi hasar görmekten kurtarabilir.
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