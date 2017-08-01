Kalp Atışı'na sağlık personellerinden tepki geldi

Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkan Vekili Mehmet Alper, "Kalp Atışı" adlı dizide 'Hemşirelerin hastanede ruj sürerken, dedikodu yaparken gösterildiğini' söyleyerek, bu duruma tepki gösterdi. Kutsal bir meslek olan hemşireliği kimsenin bu şekilde göstermeye hakkı olmadığını belirten Mehmet Alper, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na gerekli başvurularda bulunacaklarını söyledi.

"Dizideki diyaloglar gerçek dışı"

Ayrıca dizide doktorların hemşirelere seslenirken, "Hemşire Hanım" yerine "Hemşire buraya bakar mısın?" şeklinde seslendiğini belirten Mehmet Alper konuşmasına şöyle devam etti: "Dizideki hemşire karakterleri, diyaloglar tamamen gerçekten ve ciddiyetten uzaktır. Dizinin yapımcılarını ve oyuncularının gerçek hayatla bağdaşan, hemşire arkadaşları incitmeden hazırlanmış bir senaryo ile ekran karşısına çıkmalarını bekliyoruz. Sendikamız olarak dizideki, hemşire arkadaşları rencide eden, üzen, normalinden farklı gösteren karelerin tekrarlanmaması için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na başvuruda bulunacağız."