Kalp Atışı yeni bölüm ne zaman? Final mi yaptı?

Başrollerini Öykü Karayel ile Gökhan Alkan'ın paylaştığı Kalp Atışı dizisi bu hafta da Show Tv yayın akışında yer almadı, dizinin takipçileri yeni bölüm akıbetini merak etmeye başladı. Eylül ve Ali Asaf'ın türlü zorluklardan geçen aşk hikayesini anlatan dizi, en son 30 Aralık’ta 26. bölümüyle ekrana gelmişti. Son bölüm finalinde Ali Asaf hariç Eylül’ün de içerisinde yer aldığı tüm hastane çalışanları zehirlenmişti. Şimdi ise tüm gözler yeni bölüm tarihinde.



Yayın gününde değişikliğe gitti öğrenilen Kalp Atışı yeni bölümünün 21 Ocak Pazar günü yayınlanması bekleniyor.



Sultan’ın tuzağına düşen Çetin hastanede ölümle pençeleşirken, Ali Asaf da hem Çetin’i hayata döndürmeye çalışmakta hem de Eylül ile ilişkilerini normalleştirmeye uğraşmaktadır. Babasının ölümü sonrası İpek’in kendisine karşı ördüğü duvarı yıkmak isteyen Eylül ise eşi ve kardeşi arasında kalmaktan oldukça mutsuzdur. Yapışık ikizler hayatlarının en önemli kararını alma arifesinde büyük ikilem yaşarken, Eylül’ün geçmişinden gelen bir hasta bu zor dönemde Eylül için en büyük moral kaynağı olur. Sultan’ın organize ettiği yılbaşı yemeğinde bir araya gelen doktorların keyifli geçen gecesi Ali Asaf’ın Eylül’e yaptığı sürpriz teklif sonrası gergin bir hal alırken; Sinan’ın Çetin üzerinden yaptığı planları da hiç beklenmedik