Kalp Atışı yeni bölüm 2. fragmanında evlilik teklifi sürprizi

Kalp Atışı yeni bölüm fragmanında Ali Asaf ile Eylül arasındaki ilişki, gün geçtikçe daha karmaşık bir hal almaya devam ediyor. Doktor Selim'in de Eylül'e aşık olduğu algısının yaratılmaya çalışılması, hastane içerisindeki gerilimi git gide arttıracak. Peki, Kalp Atışı yeni bölüm fragmanında tüm bu olanların farkında olan Ali Asaf neler yapacak? İşte, detaylı bilgiler



YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Bahar’ın yaralı olarak hastaneye getirildiği; Ali Asaf’ın babasına kalp masajı yapılırken görüp, korku içinde yanına geldiği sahneler büyük merak uyandırdı. Eylül’ün “geçmişe bağlı kalmak zayıflık mı, herkesten gizlediğin bir duygunun yüksek sesle söylendiğinde kayıp olacağına inanmak?” sözleriyle dikkat çektiği tanıtımda; Ali Asaf’ın Eylül’ün ellerini tutarak “evlensene benimle?” dediği duygusal sahne izleyenleri ekran başına kilitleyecek



Mehmet’in ansızın ortaya çıkışından rahatsızlık duyan ve bir kez daha ailesini kaybetme korkusu yaşayan Ali Asaf kararını vermiştir artık emindir! Eylül’ü büyük bir sürpriz beklemektedir.







SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eylül’ün yaşadığı tehlikeli gece Ali Asaf’ı hayallerini gerçekleştirmek için hızlandırırken, Mehmet’in hastanede ansızın ortaya çıkışı ikisi için de büyük sürpriz olacaktır.

Ali Asaf, o gece Oğuz’u Eylül’ü yeterince korumamakla suçlarken, Eylül ikisini de bu konuda yanlış düşündükleri konusunda uyarır. Bahar, istemeden babasının ve dedesinin kar amaçlı planlarını baltalarken, düşüncesiz tutumuyla da bir hasta yakını ile büyük bir problem yaşar.

Hastanede acile getirilen kadının , terk edilen bebeği başta Alp olmak üzere herkes için etkileyici ve üzücü bir hikayeye dönüşür. Aynı zamana denk gelen ve hastane için geleneksel sayılan “hamsi akını” ise, Karadenizli iki aile arasında yaşanan hem çatışmayı, hem de büyük aşkı gözler önüne serer. Bu aşk hikayesinin etkileyici sonu; Ali Asaf’ın artık daha fazla kaybedecek zamanı olmadığını bir kez daha anlamasına sebep olur.

“Hayat yaşamaya değer… Kimse bunun için geç kalmamalıdır...”