Kalp Atışı yeni gününde yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. 2018'in ilk bölümü 21 Ocak Pazar günü yayınlandı. Kalp Atışı son bölümünde Ali Asaf’ın Eylül’e, “Sen nereye ben oraya. Benim dünyam sadece karımın etrafında dönüyor!” sözleri dikkat çekerken, Sultan-Sinan ittifakı heyecanla takip edildi. Eylül ve Ali Asaf’ın evliliğinde Zeynep’in yaratacağı tehlikenin yakından hissedildiği son bölümde, Eylül eline geçen mektupla gözyaşlarına boğuldu. Peki Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kalp Atışı heyecan yüklü yeni bölümüyle 28 Ocak Pazar günü Show Tv ekranlarında olacak. Yeni bölüm fragmanı ise yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yılbaşı yemeğinde yaşanan olay sonrası doktorların korkusu iyiden artar. Ali Asaf’ın hastanedeki varlığının devamı üzerinden başlayan cepheleşme ise en çok Sinan’ın hoşuna gitmektedir. Bu durumdan yararlanarak Ali Asaf ve Eylül’ü hastaneden uzaklaştırmak için yönetim kurulunu toplama kararı alan Sinan’ı ise Sultan’ın sinsi planı durdurur. Ali Asaf bir anda ortaya çıkan Sultan’dan şüphelenmeye başlamıştır. Ama bu şüpheleri Selim’in telkinleri ve ortaya çıkan sürpriz şüpheli ile biraz da olsa dağılır. Samo ve Alp ise hastaneye gelen bir pop yıldızının aşk hayatını organize etme telaşına düşerler. Eylül trafik kazası sonucu gelen bir ailenin sırlarla dolu hayatlarına dokunmaya çalışıp; öfkeli olduğu babasına karaciğerinden bir parça vermesi için ailenin oğlunu ikna etmeye uğraşır. Ancak Eylül’ün asıl büyük sınavı annesinin intiharından önce kendisine yazdığı mektubun İpek tarafından kendisine verilince başlar.
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