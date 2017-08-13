Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kalp Atışı dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Yaz sezonunda başlayan dizinin son bölümü 11 Ağustos Cuma günü yayınlandı. Trafik kazası geçiren Mehmet’in akıbetinin belli olduğu Kalp Atışı son bölümünde Ali Asaf ve Eylül arasında sürprizlerle dolu gelişmeler yaşandı. Finale ise Eylül’ün attığı adım damga vurdu. Başından beri duygularından kaçan Eylül, Ali Asaf’ın elini tuttu. Bu gelişmenin ardından olacakları merak eden izleyiciler Kalp Atışı yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Peki yeni fragman yayınlandı mı?



Kalp Atışı 8. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

“Kalp Atışı”nın 7. bölümünde; Mehmet’in geçirdiği büyük motosiklet kazası Eylül’ü çok üzer. Ali Asaf kazanın ardından gerekli tüm müdahaleyi yaparken, tedaviye Sinan’ın karışması olayları çığırından çıkarır. Bahar’ın geçirdiği kötü olay sonrası gösterdiği büyük değişim hem hastane hem de Ali Asaf tarafından olumlu karşılanır. Süleyman ve Sinan’ın, Ziyanur ile gerginliği de oldukça tehlikeli restleşmelere varmıştır. Eylül, hastanede karşılaşmalarının ardından, geçmişine gömdüğü babasının, tekrar hayatına girmek istemesinden oldukça rahatsız olur. Ali Asaf’ın sporcu bir hastası için, hastanede ilk kez gerçekleştireceği uyanık beyin ameliyatı, herkeste büyük ilgi uyandırır. Esma’nın Eylül için hazırladığı sürpriz gece ise, Ali Asaf’ın Eylül’e çocukluğunu hediye etmesi için müthiş bir fırsattır. İkisi arasında ki yakınlaşma Oğuz’un canını sıkarken, Ali Asaf ve Eylül bir ilki yaşarlar.