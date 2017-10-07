Kalp Atışı son bölümde neler oldu? Yeni fragman yayınlandı mı?

Kalp Atışı dizisi yepyeni bölümleriyle takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Ekran macerasına yaz sezonunda başlayan Kalp Atışı’nın dün akşam yayınlanan son bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Ali Asaf, zor zamanların ardından evlilik teklifi etmeye hazırlandığı anda babasıyla sert bir o kadar da duygusal bir yüzleşme yaşayan Eylül, beklenmedik bir şekilde evet cevabını verdi. Tehlike altında olduğunu fark edemeyen Eylül, finalde yere yığıldı. Peki Eylül yaşayacak mı? Bu sorunun yanıtını merak eden izleyiciler yeni fragmanı araştırıyor. Peki Kalp Atışı 16. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?



Kalp Atışı yeni fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kalp Atışı”nın 14. bölümünde; Ziyanur’un ölümü Ali Asaf’ı oldukça sarsmıştır. Bildiği tüm gerçekleri Eylül’e açıklamak için her şeyin başladığı yere doğru birlikte bir yolculuğa çıkarlar. Fakat yolda kötü bir sürpriz onları beklemektedir. Bu arada hastaneye gelen kimliği belirsiz kadın, Eylül’e İpek’e tekrardan ablalık yapacağı o büyük adımı attırır. Selim’in yaşayacağı talihsiz kaza Ali Asaf’ın bir doktor olarak alacağı en zor karara sebep olur. Diğer tarafta yarım kalan evlilik teklifine cevap veren Eylül ve Ali Asaf için yepyeni bir hayat başlamaktadır...