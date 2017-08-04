Kalp Atışı oyuncuları, dizinin yeni bölümlerinde araştırılmaya devam ediyor

Kalp Atışı oyuncuları hakkında detayları araştırımaya devam eden vatandaşlar, karakterler hakkında bilgi edinmek istiyor. Kalp Atışı oyuncuları bilgisi ile takip etmekte oldukları dizinin karakterlerini daha da yakından tanıyacak olan vatandaşlar, diziyi daha çok benimseyebilecek. Peki, merakla araştırılan Kalp Atışı oyuncuları kimdir? İşte, araştırılmaya devam eden konu hakkında detaylı bilgiler

KALP ATIŞI OYUNCULARI KİMDİR?

Eylül Erdem (Öykü Karayel)

Beyin Cerrahı... İşinde hep sonuca yönelik, yemeden, uyumadan, yorulmadan ne gerekiyorsa yapabilecek, işkolik bir karakter. Hayata ve problemlere bakışı hep orijinal, çözümleri hep yaratıcı. Hayata karşı öfkeli ve öfkesini hep yumruklarından çıkartıyor. Aşkın zayıf insanlara göre olduğunu düşünüyor.

1990 doğumlu oyuncu Öykü Karayel, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Üniversitenin son yılında Tiyatro Krek’te, Berkun Oya’nın yazıp yönettiği ‘Güzel Şeyler Bizim Tarafta’ oyunundaki performansıyla başarılı bir çıkış yakalayarak Türkiye Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nden ve Sadri Alışık Sinema Tiyatro Ödülleri’nden ödülle döndü. Karayel, televizyon izleyicisinin karşısına ilk defa ‘Kuzey Güney’ dizisiyle çıktı. 2014 yılında Tiyatro İn tarafından sahnelenen ‘Katil Joe’ oyununda rol alan Karayel, 2015 yılında ‘Kara Para Aşk’, ardından da ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’in ilk sezonunda Dilruba karakteriyle yeniden televizyon izleyicileriyle buluştu.’, Zeki Demirkubuz imzalı ‘Bulantı’, sonrasında Savaşın insanların kaderleri üzerindeki etkilerini anlatan ‘Toz Pelin Esmer’in son filmi ‘İşe Yarar Bir Şey’ ile beyazperdede adından söz ettiren Karayel, Show TV’nin yeni dizisi ‘Kalp Atışı’nda genç beyin cerrahı Eylül karakterini canlandıracak.

Ali Asaf Denizoğlu (Gökhan Alkan)

Yakışıklı, karizmatik.

Hem beyin cerrahı, hem biyoloji hocası.

Dünyayı aydınlatan gülümsemesiyle, huzur ve güven veren bir adam.

Aşkın beynin tercihi olduğuna inanıyor.

Eylül onun hiç beklemediği, daha önce hiç görmediği şekilde etkilendiği tek kız

Onun gizli kalmış ürkek, kimsesiz, sevgisiz yanını görüp, bu ilgi ve sevgi açlığını gidermek için elinden geleni yapıyor.

Pelesenk lafı; “Kim bilir...”

8 Aralık 1987 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1.88 boyunda, 85 kilo ve yay burcudur. Gökhan Alkan, Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Öğretmenliği Lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret - Pazarlama ön lisans bölümlerini bitirdi. Üniversite yıllarında tiyatro ve müzik üzerine çalışmalar yaptı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nden oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosunda birçok oyunda rol aldı ve Türkiye turnelerine çıktı.

“Defnenin Bir Mevsimi” sinema filmi ve TRT Televizyon filmleri projesi kapsamında "Makas" adlı filmde başrol oyuncusu olarak çalıştı.

“Defnenin Bir Mevsimi" birçok festivalde ödülle taçlandırıldı ve son olarak 9. Montreal Türk Filmleri Şenliği’nde En İyi Film Ödülü’ne layık görüldü.

Oğuz Dağçakrak (Ali Burak Ceylan)

Hastanenin başarılı beyin cerrahı.

Alanında Ali Asaf’ın en dişli rakibi.

Yenilgiye asla tahammülü yok.

Az kişiyle samimi olan, sadece kendisinden güçsüz; ezebileceği, kontrol edebileceği insanları yakınında tutan bir karakter.

Eylül’ün dikbaşlılığı, ukalalığı ilgisini çekiyor.

İlgilendiği kadının Ali Asaf’a yakın duruşu onu huzursuz ediyor, adama karşı hırslandırıyor.

Ali Burak Ceylan 26 Mayıs 1991 yılında İstanbulda doğdu.Ali Burak Ceylan 1.78 boyunda kumral mavi gözlü ve ikizler burcudur.

Küçükken akıllı ama bir okadarda yaramaz muzur bir çoçuktu.Sporun birçok braşını deneyimleyen Ali Burak Ceylan 14- 16 yaşında Demir sporda Başarılı bir güreşçiydi.geçirdiği rahatsızlık yüzünden Güreşi bıkratı ve hemena ardından binicilik sporuna başladı.Üniversiteyide atlar üzerine okumayı tercih etti ve KAÜ Atçılık ve Antrenörlüğü bölümünü bitirdi.Uzun yıllar dır at biniyor. Ve süreç içerisinde bir çok bedensel ve zihinsel engelli vatandaşamızın atla terapi ve reabilitasyon hizmetinde bulundu.

Ali Burak Ceylan ın bir abisi ve ablası var.Boş vakitlerinde abisinin salaş ve sade dizayn edilmiş restaurantını işletmek en büyük keyifleri arasında.

Spor yapmak,kitap okumak ve farklı kişiler tanımak Ali Burağın 3 kuralı.Gelecekte yaşlılılar ve yetim çoçuklar için diğerlerinden çok daha farklı merkezler açmak ve Kendisi içinde ,içinde atları olan bir çiftlik evi yapmak en büyük hayalleri.Farklı bir ülkede bir süre yaşamakta planları arasında.

Ali Burak Ceylan, Show TV nin yeni dizisi Kal Atışı nda , Hastanenin başaralı beyin cerrahı Oğuz Dağçakrak karakterine can verecek.

Bahar Tunç (Ege Kökenli)

Eylül’le aynı lisede okuyan kasabanın en ünlü ailesinin alımlı kızı. Aynı zamanda okulun en popüleri.

Hocası Ali Asaf’a hayran.

Çok zeki değil ama çok çalışkan ve hırslı bir kız.

Yeri geldiğinde insanları kolayca kullanan biri.

Eylül ile iyi arkadaş olabilecekken, hep gördüğü ilgiyi kıskanmış, çekememiş, ters düşmüş.

Eylül’ün varlığından şikayetçi.

Ege Kökenli 20 mart 1993 Kırklareli'de doğdu. 1.68 boyunda olan Ege Kökenli, yeşil gözlü, balık burcu. 4 yaşında anasınıfında tiyatro ile tanışan oyuncu, çocukluk yıllarını Kırklareli'de basketbol, bale, atletizm ve halkoyunları ile geçirdi. Lise için İstanbul'a geldi, lise eğitimini Fransızca gören Ege Kökenli; 5 sene boyunca fransızca tiyatro ekibinde aktif olarak çalıştı. Üniversite de uluslararası ilişkiler bölümünü kazandı ancak 2 sene okuduktan sonra içinden gelen sese geri dönerek yeniden sınava girip konservatuvar sınavlarına girdi. Şuan Haliç Üniversitesi’nde konservatuar eğitimi almaya devam ediyor. Dizi hayatına 8 yaşında Çetin Tekindor'un küçük kızı rolü ile başladı, o günden beri de severek devam ediyor. Öğretmen Kemal, Yahşi Cazibe, Çalıkuşu, Güneşin Kızları ve Asla Vazgeçmem bugüne kadar yer aldığı yapımlar. Hayvanları çok seven Ege, 2 kedi sahibi ve mahallenin kedilerini de asla yalnız bırakmıyor. Yazmayı, okumayı, ama en çok da dinlemeyi seviyor. Dünyayı gezmek, yeni insanlar ve coğrafyalar keşfetmek en büyük hayali. Doktor Selim Can (Hakan Gerçek)

Bahar’ın doktor babası... Kendisi gibi doktor olan babasının gölgesinde kalmış biri... Baba oğul hastanenin hissedarlarından. Ziyanur’un elinden yönetimi almak için her türlü hileyi yapmaya hazır, sahtekar. İstanbul’a taşınmak için kızını istemediği bir hayale sürüklemiş. Hatasını kolay kolay kabul etmeyen biri. Öfke kontrolü yapamıyor. Hakan Gerçek, 5 Mart 1964 yılında Eskişehir'de doğdu. 1988’de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Bitirdiği bölümde 1988-1990 yılları arasında Müşfik Kenter'in asistanlığını yaptı. İstanbul Akademisi, Akademi Kenter, Tiyatro Gerçek Akademi, Aydın Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi’ nde (halen) sahne dersleri verdi. Oyunculuğun yanı sıra seslendirme de yapan Hakan Gerçek, 1986 yılında "Nice Yıllar" adlı oyunla Kent Oyuncuları'na katıldı ve 1986 yılından 2009 yılına kadar aralıksız sahne üstünde yer aldı. 2009 yılında kendi tiyatrosu Tiyatro Gerçek'i kurdu ve halen devam etmektedir. 2016 - Kış Güneşi (Yakup) (TV Dizisi)

2013 - İçimdeki Balık (Cengiz) (Sinema Filmi)

2013 - Meddah (Sinema Filmi)

2012 - Suskunlar (Damat) (TV Dizisi)

2012 - Derin Düşün-ce (Sinema Filmi)

2010 - Çakıl Taşları (Neşet) (TV Dizisi)

2009 - Melekler ve Kumarbazlar (Selami) (Sinema Filmi)

2009 - Ezel (Kandıralı Recep Parlak) (TV Dizisi)

2008 - Vali (Komiser Tahir) (Sinema Filmi)

2005 - Döngel Karhanesi (Semai) (Sinema Filmi)

2005 - Davetsiz Misafir (Polifonik Enis) (TV Dizisi)

2004 - Bir Dilim Aşk (Handi) (TV Dizisi)

2003 - Sevdim Seni Bir Kere (Avni) (TV Dizisi)

2002 - Beşik Kertmesi (Yaman Bey) (TV Dizisi)

2000 - Çarli İş Başında (Talat) (TV Dizisi)

1997 - Ruhsar (Müfit) (TV Dizisi)

1993 - Yaz Evi (Hakan) (TV Dizisi) Doktor Selim Can (Fatih Dönmez) Ali Asaf’ın birlikte çalışmış olduğu eski doktor arkadaşı. Hastane jargonuyla abisi. Ağırbaşlı, klasik olarak tanımlanacak biri. Ukala. Parmaklarının sihirli olduğuna inanıyor özellikle ameliyatlarında. Ali Asaf’ın doktorluğu bırakıp, gitmiş olmasını asla kabullenemiyor, kaybettiği yıllar için ona hep kızgın. Ama hep yanında. Yardımsever, bir doktor olarak da insan olarak da. İmkansız aşklar beyinden sonra onun uzmanlık alanı. Eylül’e duyduğu bağlılığı kendisi bile tanımlayamıyor. Fatih Dönmez, Almanya'da doğdu. İlkokuldan itibaren oyunculuğa ilgi duydu. İlk ve orta öğrenimini Kuşadası'nda tamamladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi DTCF'de Latin Dili ve Edebiyatı okudu ama yarım bırakarak Akademi İstanbul Tiyatro Bölümünde oyunculuk okudu. 2002 de Işıl Kasapoğlu ve akademiden arkadaşlarıyla birlikte Semaver Kumpanya'nın kuruluşunda görev aldı. Semaver Kumpanya'da 12.Gece, Murtaza, Süleyman ve Öbürsüler, Fırtına, Chamaco, Nasreddin Hoca, Bir Varmış Hiç Yokmuş, Titus, Mem ile Zin gibi oyunlarda oynadı. Yabancı Damat Bu Kalp Seni Unutur Mu? Ustura Kemal Vazgeç Gönlüm Bir Aşk Hikayesi Adı Mutluluk Güneşin Kızları Poyraz Karayel 2014'te Tiyatrokare ekibine katılan Fatih Dönmez, Halen Leyla'nın Evi ve Fosforlu Müzikali'nde oynamaktadır. Evli ve bir kız çocuğu babası olan Fatih'in oyunculuk dışındaki en büyük tutkuları kitaplar, müzik, spor ve denizdir. Fatih Yılmaz (Barış Aytaç) Hastanede Genel Cerrahi asistanı... Yaş olarak diğerlerinden büyük olsa da Tus sınavında en geç başarılı olan. Grubun net olarak baskın hiçbir duruşu olmayan karakteri. Bir gün kapitalist, bir gün rasyonalist olabiliyor. Ailesinin zoruyla doktor olmuş, asla idealist değil. Barış Aytaç, 8 Aralık 1985 yılında Ankara’da doğdu. Gitar çalmayı, spor yapmayı özellikle basketbol oynamayı çok seven Barış 1.90 boyunda yeşil gözlü ve Yay burcudur. Barış’ın oyunculuğa olan tutkusu TED Ankara Koleji'nde okuduğu yıllarda başlamıştır. Daha sonrasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümünü kazanıp eğitimini tamamladıktan sonra mesleki kariyerine yavaş yavaş adım atmıştır. Hayvanları çok seven Barış’n 9 yaşında Kutti adında bir kedisi vardır. Rusça tercümanlık yapan anne ve babası Ankaralı'dır. Ayrıca bale okuyan bir kızkardeşi vardır.

KALP ATIŞI KONUSU



“Dünya ne kadar berbat bir yer olsa da, iyilerin mutlaka kazanacağını kanıtlayan birileri her zaman vardır. Belki de O size hiç adil davranmayan kaderin sunduğu ilk ve tek şanstır. Henüz on sekiz yaşındaki lise öğrencisi Eylül’ün de kaderini değiştirecek o şansın adı Ali Asaf Denizoğlu’dur. Hikayenin başladığı yer Ege’de bir kasabanın lisesi... İkilinin yollarının ayrılıp yıllar sonra tekrar kesiştikleri yer ise İstanbul’un en iyi hastanesinin çatısıdır! Hayata yenik başlayan, öfkesi dışında hiçbir şeyi olmayan bir kızın bir cerrah olarak hayata meydan okuma hikayesidir bu. Aynı zamanda ona bu cesareti verecek olan Ali Asaf’ın! Elini tutan ve başarabilirsin diyen bir yol göstericinin. Hepimizin tüm kalbimizle hayatımızda olmasını istediğimiz o kişi Eylül gibi bizim de hayata olan umutlarımızı hep ayakta tutacaktır.