Kalp Atışı oyuncuları, dizinin yeni bölümlerinde araştırılmaya devam ediyor

Kalp Atışı oyuncuları hakkında detayları araştırımaya devam eden vatandaşlar, karakterler hakkında bilgi edinmek istiyor. Kalp Atışı oyuncuları bilgisi ile takip etmekte oldukları dizinin karakterlerini daha da yakından tanıyacak olan vatandaşlar, diziyi daha çok benimseyebilecek. Peki, merakla araştırılan Kalp Atışı oyuncuları kimdir? İşte, araştırılmaya devam eden konu hakkında detaylı bilgiler
KALP ATIŞI OYUNCULARI KİMDİR?
Eylül Erdem (Öykü Karayel)
Beyin Cerrahı... İşinde hep sonuca yönelik, yemeden, uyumadan, yorulmadan ne gerekiyorsa yapabilecek, işkolik bir karakter. Hayata ve problemlere bakışı hep orijinal, çözümleri hep yaratıcı. Hayata karşı öfkeli ve öfkesini hep yumruklarından çıkartıyor. Aşkın zayıf insanlara göre olduğunu düşünüyor.
Yakışıklı, karizmatik.
Hem beyin cerrahı, hem biyoloji hocası.
Dünyayı aydınlatan gülümsemesiyle, huzur ve güven veren bir adam.
Aşkın beynin tercihi olduğuna inanıyor.
Eylül onun hiç beklemediği, daha önce hiç görmediği şekilde etkilendiği tek kız
Onun gizli kalmış ürkek, kimsesiz, sevgisiz yanını görüp, bu ilgi ve sevgi açlığını gidermek için elinden geleni yapıyor.
Pelesenk lafı; “Kim bilir...”
8 Aralık 1987 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1.88 boyunda, 85 kilo ve yay burcudur. Gökhan Alkan, Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Öğretmenliği Lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret - Pazarlama ön lisans bölümlerini bitirdi. Üniversite yıllarında tiyatro ve müzik üzerine çalışmalar yaptı.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nden oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosunda birçok oyunda rol aldı ve Türkiye turnelerine çıktı.
“Defnenin Bir Mevsimi” sinema filmi ve TRT Televizyon filmleri projesi kapsamında "Makas" adlı filmde başrol oyuncusu olarak çalıştı.
“Defnenin Bir Mevsimi" birçok festivalde ödülle taçlandırıldı ve son olarak 9. Montreal Türk Filmleri Şenliği’nde En İyi Film Ödülü’ne layık görüldü.
Oğuz Dağçakrak (Ali Burak Ceylan)
Hastanenin başarılı beyin cerrahı.
Alanında Ali Asaf’ın en dişli rakibi.
Yenilgiye asla tahammülü yok.
Az kişiyle samimi olan, sadece kendisinden güçsüz; ezebileceği, kontrol edebileceği insanları yakınında tutan bir karakter.
Eylül’ün dikbaşlılığı, ukalalığı ilgisini çekiyor.
İlgilendiği kadının Ali Asaf’a yakın duruşu onu huzursuz ediyor, adama karşı hırslandırıyor.
Ali Burak Ceylan 26 Mayıs 1991 yılında İstanbulda doğdu.Ali Burak Ceylan 1.78 boyunda kumral mavi gözlü ve ikizler burcudur.
Küçükken akıllı ama bir okadarda yaramaz muzur bir çoçuktu.Sporun birçok braşını deneyimleyen Ali Burak Ceylan 14- 16 yaşında Demir sporda Başarılı bir güreşçiydi.geçirdiği rahatsızlık yüzünden Güreşi bıkratı ve hemena ardından binicilik sporuna başladı.Üniversiteyide atlar üzerine okumayı tercih etti ve KAÜ Atçılık ve Antrenörlüğü bölümünü bitirdi.Uzun yıllar dır at biniyor. Ve süreç içerisinde bir çok bedensel ve zihinsel engelli vatandaşamızın atla terapi ve reabilitasyon hizmetinde bulundu.
Ali Burak Ceylan ın bir abisi ve ablası var.Boş vakitlerinde abisinin salaş ve sade dizayn edilmiş restaurantını işletmek en büyük keyifleri arasında.
Spor yapmak,kitap okumak ve farklı kişiler tanımak Ali Burağın 3 kuralı.Gelecekte yaşlılılar ve yetim çoçuklar için diğerlerinden çok daha farklı merkezler açmak ve Kendisi içinde ,içinde atları olan bir çiftlik evi yapmak en büyük hayalleri.Farklı bir ülkede bir süre yaşamakta planları arasında.
Ali Burak Ceylan, Show TV nin yeni dizisi Kal Atışı nda , Hastanenin başaralı beyin cerrahı Oğuz Dağçakrak karakterine can verecek.
Bahar Tunç (Ege Kökenli)
Eylül’le aynı lisede okuyan kasabanın en ünlü ailesinin alımlı kızı. Aynı zamanda okulun en popüleri.
Hocası Ali Asaf’a hayran.
Çok zeki değil ama çok çalışkan ve hırslı bir kız.
Yeri geldiğinde insanları kolayca kullanan biri.
Eylül ile iyi arkadaş olabilecekken, hep gördüğü ilgiyi kıskanmış, çekememiş, ters düşmüş.
Eylül’ün varlığından şikayetçi.
2016 - Kış Güneşi (Yakup) (TV Dizisi)
2013 - İçimdeki Balık (Cengiz) (Sinema Filmi)
2013 - Meddah (Sinema Filmi)
2012 - Suskunlar (Damat) (TV Dizisi)
2012 - Derin Düşün-ce (Sinema Filmi)
2010 - Çakıl Taşları (Neşet) (TV Dizisi)
2009 - Melekler ve Kumarbazlar (Selami) (Sinema Filmi)
2009 - Ezel (Kandıralı Recep Parlak) (TV Dizisi)
2008 - Vali (Komiser Tahir) (Sinema Filmi)
2005 - Döngel Karhanesi (Semai) (Sinema Filmi)
2005 - Davetsiz Misafir (Polifonik Enis) (TV Dizisi)
2004 - Bir Dilim Aşk (Handi) (TV Dizisi)
2003 - Sevdim Seni Bir Kere (Avni) (TV Dizisi)
2002 - Beşik Kertmesi (Yaman Bey) (TV Dizisi)
2000 - Çarli İş Başında (Talat) (TV Dizisi)
1997 - Ruhsar (Müfit) (TV Dizisi)
1993 - Yaz Evi (Hakan) (TV Dizisi)
Doktor Selim Can (Fatih Dönmez)
Gitar çalmayı, spor yapmayı özellikle basketbol oynamayı çok seven Barış 1.90 boyunda yeşil gözlü ve Yay burcudur.
Barış’ın oyunculuğa olan tutkusu TED Ankara Koleji'nde okuduğu yıllarda başlamıştır. Daha sonrasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümünü kazanıp eğitimini tamamladıktan sonra mesleki kariyerine yavaş yavaş adım atmıştır.
Hayvanları çok seven Barış’n 9 yaşında Kutti adında bir kedisi vardır.
Rusça tercümanlık yapan anne ve babası Ankaralı'dır. Ayrıca bale okuyan bir kızkardeşi vardır.
KALP ATIŞI KONUSU
“Dünya ne kadar berbat bir yer olsa da, iyilerin mutlaka kazanacağını kanıtlayan birileri her zaman vardır. Belki de O size hiç adil davranmayan kaderin sunduğu ilk ve tek şanstır. Henüz on sekiz yaşındaki lise öğrencisi Eylül’ün de kaderini değiştirecek o şansın adı Ali Asaf Denizoğlu’dur. Hikayenin başladığı yer Ege’de bir kasabanın lisesi... İkilinin yollarının ayrılıp yıllar sonra tekrar kesiştikleri yer ise İstanbul’un en iyi hastanesinin çatısıdır! Hayata yenik başlayan, öfkesi dışında hiçbir şeyi olmayan bir kızın bir cerrah olarak hayata meydan okuma hikayesidir bu. Aynı zamanda ona bu cesareti verecek olan Ali Asaf’ın! Elini tutan ve başarabilirsin diyen bir yol göstericinin. Hepimizin tüm kalbimizle hayatımızda olmasını istediğimiz o kişi Eylül gibi bizim de hayata olan umutlarımızı hep ayakta tutacaktır.
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