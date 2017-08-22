Kalp Atışı 9. bölüm fragmanında Eylül vuruldu mu?

Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicileriyle buluştu. Gökhan Alkan ile Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı Kalp Atışı’nın 25 Ağustos Cuma günü yayınlanacak olan 9. bölümünde heyecan dolu gelişmeler var. İşte yeni bölüme dair ilk tüyolar ve son bölümü hatırlamak isteyenler için kısa bir özet!

Ziyanur ve Süleyman’ın karşı karşıya geldiği; Eylül’ün ilişkilere inanmadığını söyleyerek Oğuz’u reddettiği ve hastanenin savaş alanına döndüğü gerilim dolu sahnelerden oluşan tanıtım büyük heyecan yarattı

Kalp Atışı son bölümünde Ali Asaf’ın beklenmedik doğum günü hediyesi Eylül’ü çok mutlu etmiştir. İlk defa çocukluğa ait mutluluklar yaşayan Eylül, bir rüyada gibidir. Bu sırada hastanede yaşanan acı olay, herkesin kendini ve ilişkilerini sorgulamasına neden olur. Oğuz kimsenin beklemediği bir itiraf yapar Eylül’e... Eylül ne cevap verecektir? Diğer tarafta Sinan’ın Eylül’ü hastaneden attırmak için planladığı son olay ise, başta Ali Asaf olmak üzere herkesi çok şaşırtır. Bu sırada hastanede iyileşmeye başlayan Mehmet’i ise karanlık geçmişi rahat bırakmamaktadır. Üstelik bu kez zarar görecek olan Eylül olacaktır. Gün boyu yaşanan tüm gerginliklerin ardından, Ali Asaf Eylül için masal gibi bir sürpriz hazırlar. Bakalım bu kez masallar gerçeğe dönüşecek midir?