Kalp Atışı 9. bölüm 2. fragmanına aşk itirafı damga vurdu

Kalp Atışı dizisinin 9. bölümünden yeni görüntüler geldi, heyecan dozu arttı. Sırların aralanmaya devam edeceğinin sinyalini veren Kalp Atışı yeni bölüm 2. fragmanında aşk itirafında bulunan Eylül’ün sözleri kafalarda soru işareti de bıraktı. Bu sözlerin ne anlama geldiğini merak eden izleyiciler, detayları bu akşam yayınlanacak olan 9. bölümde öğrenecek. İşte Dolunay dizisinin 9. bölümünde ilk görüntüler ve yeni bölümün ipuçları!

Ali Asaf’ın Eylül için hazırladığı sürpriz gece beklenmedik bir şekilde son bulur. Hastanenin bahçesinde bulunan küçük kızın şok edici sırrı, Süleyman ve Ziyanur’un dinmeyen öfkeleri, Oğuz’un Eylül için girdiği savaştan vazgeçmeyişi... Bütün bunlar olurken sıradan gibi gözüken bir hırsızlığın ardından ortaya çıkan akıl almaz tehlike, tüm hastanenin üzerini kara bir bulut gibi kaplar. Birbirini tetikleyen olaylar, bunun bedelini ödeyen masum insanlar ve her şeyin ortasında bir çıkış yolu arayan Eylül!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Asaf’ın beklenmedik doğum günü hediyesi Eylül’ü çok mutlu etti. İlk defa çocukluğa ait mutluluklar yaşayan Eylül, bir rüyada gibiydi. Bu sırada hastanede yaşanan acı olay, herkesin kendini ve ilişkilerini sorgulamasına neden oldu. Oğuz kimsenin beklemediği bir itiraf yaptı Eylül’e... Diğer tarafta Sinan’ın Eylül’ü hastaneden attırmak için planladığı son olay ise, başta Ali Asaf olmak üzere herkesi çok şaşırttı. Bu sırada hastanede iyileşmeye başlayan Mehmet’i ise karanlık geçmişi rahat bırakmadı. Üstelik bu kez zarar görecek olan Eylül oldu. Gün boyu yaşanan tüm gerginliklerin ardından, Ali Asaf Eylül için masal gibi bir sürpriz hazırladı.