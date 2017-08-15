Kalp Atışı 8. bölüm fragmanında Eylül'ün hayatı tehlikede

Kalp Atışı'nın yeni bölüm fragmanı izleyicileriyle buluştu. Bambaşka hayatlar yaşarken yolları kesişen iki gencin heyecan yüklü aşkını ele alan Kalp Atışı’nın 8. bölüm fragmanına Eylül ve Ali Asaf’ın diyalogu damga vurdu. Eylül ve Ali Asaf artık birbirlerine daha yakın ancak bu yakınlık Selim ve Oğuz'un hiç hoşuna gitmiyor. İşte yeni bölümden ilk görüntüler!





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Mehmet’in geçirdiği büyük motosiklet kazası Eylül’ü çok üzer. Ali Asaf kazanın ardından gerekli tüm müdahaleyi yaparken, tedaviye Sinan’ın karışması olayları çığırından çıkarır. Bahar’ın geçirdiği kötü olay sonrası gösterdiği büyük değişim hem Hastane hem de Ali Asaf tarafından olumlu karşılanır.



Süleyman ve Sinan’ın, Ziyanur ile gerginliği de oldukça tehlikeli restleşmelere varmıştır. Eylül, hastanede karşılaşmalarının ardından, geçmişine gömdüğü babasının, tekrar hayatına girmek istemesinden oldukça rahatsız olur. Ali Asaf’ın sporcu bir hastası için, hastanede ilk kez gerçekleştireceği uyanık beyin ameliyatı, herkeste büyük ilgi uyandırır. Esma’nın Eylül için hazırladığı sürpriz gece ise, Ali Asaf’ın Eylül’e çocukluğunu hediye etmesi için müthiş bir fırsattır. İkisi arasında ki yakınlaşma Oğuz’un canını sıkarken, Ali Asaf ve Eylül bir ilki yaşarlar.