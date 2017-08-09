Kalp Atışı 7. yeni bölüm fragmanında Eylül’e büyük sürpriz

Kalp Atışı dizisinin yeni bölümünden ilk görüntüler geldi. Mehmet’i kanlar içerisinde yerde gören Eylül’ün ağlayarak Mehmet’e müdahale etmeye çalıştığı ve yıllar sonra karşısına çıkan babasına tepki gösterdiği Kalp Atışı 7. bölüm fragmanında Eylül’e hazırlanan sürpriz büyük merak uyandırdı. Kalp Atışı dizisinin yeni bölümünden ilk görüntüler geldi. Mehmet’i kanlar içerisinde yerde gören Eylül’ün ağlayarak Mehmet’e müdahale etmeye çalıştığı ve yıllar sonra karşısına çıkan babasına tepki gösterdiği Kalp Atışı 7. bölüm fragmanında Eylül’e hazırlanan sürpriz büyük merak uyandırdı.

YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Bahar’ın geçirdiği kötü olay sonrası gösterdiği büyük değişim hem hastane hem de Ali Asaf tarafından olumlu karşılanır. Süleyman ve Sinan’ın, Ziyanur ile gerginliği de oldukça tehlikeli restleşmelere varmıştır. Bahar’ın geçirdiği kötü olay sonrası gösterdiği büyük değişim hem hastane hem de Ali Asaf tarafından olumlu karşılanır. Süleyman ve Sinan’ın, Ziyanur ile gerginliği de oldukça tehlikeli restleşmelere varmıştır. Ali Asaf’ın sporcu bir hastası için, hastanede ilk kez gerçekleştireceği uyanık beyin ameliyatı, herkeste büyük ilgi uyandırır. Esma’nın Eylül için hazırladığı sürpriz gece ise, Ali Asaf’ın Eylül’e çocukluğunu hediye etmesi için müthiş bir fırsattır. İkisi arasında ki yakınlaşma Oğuz’un canını sıkarken, Ali Asaf ve Eylül bir ilki yaşarlar.