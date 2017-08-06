Kalp Atışı 7. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Son bölüm finali şaşırttı

Kalp Atışı yeni bölümleriyle ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Genç isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla özellikle genç kitlenin dikkatini çeken Kalp Atışı’nın son bölümü 4 Ağustos Cuma günü yayımlandı. Geçmişe dair sır perdelerinin aralandığı son bölümde Ali Asaf, Eylül ile konuşup, büyükannesinin ölümündeki soruların yanıtlarını bulmasına yardım etmek isterken, çok büyük bir kaza yaşandı. Eylül yine çok sevdiği birisini kaybetmekle karşı karşıya kaldı. Mehmet’in geçirdiği kazanın sonucunu ve Ali Asaf’ın söyleyeceklerini merak eden izleyiciler, Kalp Atışı 7. bölüm fragmanını araştırıyor.

Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı ancak yayımlanır yayımlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

KALP ATIŞI SON BÖLÜM ÖZETİ



Eylül, Ali Asaf’ın sürpriz teklifi sırasında gelen beklenmedik telefonla sarsıldı. Kendisini arayan Serdar’a ulaştığında ise her şey daha karmaşık bir hal aldı. Eylül telefonun gizemini çözmeye çalışırken, geçmişiyle ilgili büyük sırrını da Oğuz ile paylaştı. Eylül’ün gitmesinin ardından, kafenin yakınında yaşanan büyük trafik kazasına ilk müdahaleyi Ali Asaf yaptı. Mutlu bir ailenin bir anda içine düştüğü durum, bir anne için çok zor bir karar vermeyi gerektirdi. Süleyman ve Sinan’ın, Eylül’ün yarattığı tehlike nedeniyle kendisinden kurtulmak istemeleri, artık Ziyanur ile açıkça restleşmelerine sebep oldu. Mehmet’in doğru insan olma yolunda değişme çabaları Eylül’ü sevindirirken, Ali Asaf’ı da tedirgin etti.