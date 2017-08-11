Kalp Atışı 7. bölüm 2. fragmanında Ali Asaf ve Eylül bir ilki yaşıyor

Kalp Atışı yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş devam ederken yeni görüntüler geldi. Başrollerini Öykü Karayel, Gökhan Alkan, Ege Kökenli ve Ali Burak Ceylan’ın başrollerini paylaştığı Kalp Atışı 7. Bölümün her iki fragmanında da dikkat çeken ayrıntılar yer alıyor. İlk fragmanda Ali Asaf’ın sürprizi merak konusu olurken; 2. fragmanda Eylül’ün sürpriz adım şaşırttı. İşte Kalp Atışı 7. bölümüne dair detaylar!





Bahar’ın geçirdiği kötü olay sonrası gösterdiği büyük değişim hem hastane hem de Ali Asaf tarafından olumlu karşılanır. Süleyman ve Sinan’ın, Ziyanur ile gerginliği de oldukça tehlikeli restleşmelere varmıştır. Bahar’ın geçirdiği kötü olay sonrası gösterdiği büyük değişim hem hastane hem de Ali Asaf tarafından olumlu karşılanır. Süleyman ve Sinan’ın, Ziyanur ile gerginliği de oldukça tehlikeli restleşmelere varmıştır. Ali Asaf’ın sporcu bir hastası için, hastanede ilk kez gerçekleştireceği uyanık beyin ameliyatı, herkeste büyük ilgi uyandırır. Esma’nın Eylül için hazırladığı sürpriz gece ise, Ali Asaf’ın Eylül’e çocukluğunu hediye etmesi için müthiş bir fırsattır. İkisi arasında ki yakınlaşma Oğuz’un canını sıkarken, Ali Asaf ve Eylül bir ilki yaşarlar.