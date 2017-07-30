Kalp Atışı 6. yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Son bölüm özeti

Kalp Atışı 6. bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından izleyicileriyle buluştu. Sırlarla örülü senaryo örgüsüyle adından söz ettiren Kalp Atışı son bölümüne Ali Asaf’ın evlilik teklifi ekrana kilitledi. Eylül’ün vereceği yanıtı merakla bekleyen izleyiciler asıl sürprizi ise finalde yaşadı. Ali Asaf’ın evlilik teklifiyle büyük bir heyecan yaşayan Eylül, yaptığı telefon görüşmesiyle anneannesinin ölümüyle ilgili bazı gerçekleri öğrendi… Bu gerçeklerin devamını bekleyen dizi takipçileri Kalp Atışı yeni bölüm fragmanıyla önemli ipuçları edindi. İşte son bölümde yaşananları kaçıranlar için kısa bir özet ve yeni bölümden ilk görüntüler!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kalp Atışı”nın son bölümünde; Eylül, Ali Asaf ile parkta yaşadığı romantik anın şokunu bir süre üzerinden atamaz. Annesinden kalan kötü anılar, Eylül’ün Ali Asaf’a karşı duygularını frenlemektedir. Ziyanur’un yaralanmasının ardından, onu vuran Serdar’ın da aynı hastaneye getirilmesi kötü bir sürpriz olur. Yaralılara Ali Asaf ve Selim acilde ilk müdahaleyi yaparken, oldukça zor anlar yaşanır. Tüm bu kaosun ardından, Bahar’ın başına gelen korkunç olay herkes için şok etkisi yaratır. “Kalp Atışı”nın 5. bölümünde; Serdar ve Eylül’ün varlığı, Sinan ve Süleyman cephesi için büyük bir tehdit iken, ikisinden de kurtulmanın yollarını aramaktadırlar. Mehmet’in aniden ortaya çıkışından rahatsızlık duyan ve bir kez daha ailesini kaybetme korkusu yaşayan Ali Asaf, artık kararını vermiştir. Eylül’ü büyük bir sürpriz beklemektedir.
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