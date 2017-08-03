Kalp Atışı 6. bölüm fragmanında Eylül'e büyük şok

Ekranların herkes tarafından ilgiyle takip edilen ve sevilen dizisi Kalp Atışı yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kalp Atışı yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde şoke eden dakikalar hakim olacak. Yeni bölümde Eylül, Ali Asaf’ın sürpriz teklifi sırasında gelen beklenmedik telefonla sarsılır. İşte, Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Eylül, Ali Asaf’ın sürpriz teklifi sırasında gelen beklenmedik telefonla sarsılır. Kendisini arayan Serdar’a ulaştığında ise her şey daha karmaşık bir hal almıştır. Eylül telefonun gizemini çözmeye çalışırken, geçmişiyle ilgili büyük sırrını da Oğuz ile paylaşır. Eylül’ün gitmesinin ardından, kafenin yakınında yaşanan büyük trafik kazasına ilk müdahaleyi Ali Asaf yapar. Mutlu bir ailenin bir anda içine düştüğü durum, bir anne için çok zor bir karar vermeyi gerektirecektir. Süleyman ve Sinan’ın, Eylül’ün yarattığı tehlike nedeniyle kendisinden kurtulmak istemeleri, artık Ziyanur ile açıkça restleşmelerine sebep olur. Mehmet’in doğru insan olma yolunda değişme çabaları Eylül’ü sevindirirken, Ali Asaf’ı da tedirgin eder. Ali Asaf, Eylül ile konuşup, büyükannesinin ölümündeki soruların yanıtlarını bulmasına yardım etmek isterken, çok büyük bir kaza yaşanır. Eylül yine çok sevdiği birisini kaybetmekle karşı karşıyadır. Eylül, Ali Asaf’ın sürpriz teklifi sırasında gelen beklenmedik telefonla sarsılır.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
“Kalp Atışı”nın 5. bölümünde; Eylül, Ali Asaf ile parkta yaşadığı romantik anın şokunu bir süre üzerinden atamaz. Annesinden kalan kötü anılar, Eylül’ün Ali Asaf’a karşı duygularını frenlemektedir. Ziyanur’un yaralanmasının ardından, onu vuran Serdar’ın da aynı hastaneye getirilmesi kötü bir sürpriz olur. Yaralılara Ali Asaf ve Selim acilde ilk müdahaleyi yaparken, oldukça zor anlar yaşanır. Tüm bu kaosun ardından, Bahar’ın başına gelen korkunç olay herkes için şok etkisi yaratır. Serdar ve Eylül’ün varlığı, Sinan ve Süleyman cephesi için büyük bir tehdit iken, ikisinden de kurtulmanın yollarını aramaktadırlar. Mehmet’in aniden ortaya çıkışından rahatsızlık duyan ve bir kez daha ailesini kaybetme korkusu yaşayan Ali Asaf, artık kararını vermiştir. Eylül’ü büyük bir sürpriz beklemektedir.
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