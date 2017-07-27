Kalp Atışı 5. bölüm 2. yeni fragmanı: Evlensene benimle

Kalp Atışı yayınlanan 5. bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Ekranların herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kalp Atışı yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Selim, Mehmet tarafından büyük bir şoka uğrayacak. İşte, Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı.
Eylül, Ali Asaf ile parkta yaşadığı romantik anın şokunu bir süre üzerinden atamaz. Annesinden kalan kötü anılar, Eylül’ün Ali Asaf’a karşı duygularını frenlemektedir. Ziyanur’un yaralanmasının ardından, onu vuran Serdar’ın da aynı hastaneye getirilmesi kötü bir sürpriz olur. Yaralılara Ali Asaf ve Selim acilde ilk müdahaleyi yaparken, oldukça zor anlar yaşanır. Tüm bu kaosun ardından, Bahar’ın başına gelen korkunç olay herkes için şok etkisi yaratır. Serdar ve Eylül’ün varlığı, Sinan ve Süleyman cephesi için büyük bir tehdit iken, ikisinden de kurtulmanın yollarını aramaktadırlar. Mehmet’in aniden ortaya çıkışından rahatsızlık duyan ve bir kez daha ailesini kaybetme korkusu yaşayan Ali Asaf, artık kararını vermiştir. Eylül’ü büyük bir sürpriz beklemektedir.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
“Kalp Atışı”nın 4. bölümünde; Eylül’ün yaşadığı tehlikeli gece Ali Asaf’ı hayallerini gerçekleştirmek için hızlandırırken, Mehmet’in hastanede ansızın ortaya çıkışı ikisi için de büyük sürpriz olacaktır. Ali Asaf, o gece Oğuz’u Eylül’ü yeterince korumamakla suçlarken, Eylül ikisini de bu konuda yanlış düşündükleri konusunda uyarır. Bahar, istemeden babasının ve dedesinin kar amaçlı planlarını baltalarken, düşüncesiz tutumuyla da bir hasta yakını ile büyük bir problem yaşar. Hastanede acile getirilen kadının, terk edilen bebeği başta Alp olmak üzere herkes için etkileyici ve üzücü bir hikayeye dönüşür. Aynı zamana denk gelen ve hastane için geleneksel sayılan “hamsi akını” ise, Karadenizli iki aile arasında yaşanan hem çatışmayı, hem de büyük aşkı gözler önüne serer. Bu aşk hikayesinin etkileyici sonu; Ali Asaf’ın artık daha fazla kaybedecek zamanı olmadığını bir kez daha anlamasına sebep olur. “Hayat yaşamaya değer… Kimse bunun için geç kalmamalıdır...”
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