Ekranların herkes tarafından büyük bir beğeni toplayan dizisi Kalp Atışı yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünden önce yeni bölüm fragmanını merak eden izleyiciler araştırmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Peki, Kalp Atışı 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.

Kalp Atışı 27. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kalp Atışı'nın 26. bölümünde; Sultan’ın tuzağına düşen Çetin hastanede ölümle pençeleşirken, Ali Asaf da hem Çetin’i hayata döndürmeye çalışmakta hem de Eylül ile ilişkilerini normalleştirmeye uğraşmaktadır. Babasının ölümü sonrası İpek’in kendisine karşı ördüğü duvarı yıkmak isteyen Eylül ise eşi ve kardeşi arasında kalmaktan oldukça mutsuzdur. Yapışık ikizler hayatlarının en önemli kararını alma arifesinde büyük ikilem yaşarken, Eylül’ün geçmişinden gelen bir hasta bu zor dönemde Eylül için en büyük moral kaynağı olur. Sultan’ın organize ettiği yılbaşı yemeğinde bir araya gelen doktorların keyifli geçen gecesi Ali Asaf’ın Eylül’e yaptığı sürpriz teklif sonrası gergin bir hal alırken; Sinan’ın Çetin üzerinden yaptığı planları da hiç beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.