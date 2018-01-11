Kalp Atışı 27. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Yeni bölüm yok mu?

Yılbaşı sonrası ekran macerasına ara veren Kalp Atışı dizisine bu haftada da yer vermeyen Show Tv, yayın akışıyla hayal kırıklığı yaşattı. Kalp Atışı’nın yayınlanan son bölümünde Sultan’ın tuzağına düşen Çetin hastanede ölümle pençeleşirken, Ali Asaf da iki cephede savaş verdi. Bir yandan Çetin’i hayata döndürmeye çalışırken bir yandan da Eylül ile ilişkisini yoluna sokmaya çalıştı. Son bölüm finaline ise Sinan’ın Çetin üzerinden yaptığı plan damga vurdu. Tüm bu gelişmelerin ardından neler olacağını merak eden izleyiciler, Kalp Atışı 27. bölüm fragmanını ve tarihini araştırıyor.



Yeni yılda 1 hafta ara veren pek çok dizi bu hafta kaldığı yerden devam etti ancak Kalp Atışı, bu hafta da yayın akışından çıkartıldı. Dizinin yapımcılarından ve oyuncularından ise henüz bir açıklama gelmedi.

Kalp Atışı'nın 26. bölümünde; Sultan’ın tuzağına düşen Çetin hastanede ölümle pençeleşirken, Ali Asaf da hem Çetin’i hayata döndürmeye çalışmakta hem de Eylül ile ilişkilerini normalleştirmeye uğraşmaktadır. Babasının ölümü sonrası İpek’in kendisine karşı ördüğü duvarı yıkmak isteyen Eylül ise eşi ve kardeşi arasında kalmaktan oldukça mutsuzdur. Yapışık ikizler hayatlarının en önemli kararını alma arifesinde büyük ikilem yaşarken, Eylül’ün geçmişinden gelen bir hasta bu zor dönemde Eylül için en büyük moral kaynağı olur. Sultan’ın organize ettiği yılbaşı yemeğinde bir araya gelen doktorların keyifli geçen gecesi Ali Asaf’ın Eylül’e yaptığı sürpriz teklif sonrası gergin bir hal alırken; Sinan’ın Çetin üzerinden yaptığı planları da hiç beklenmedik sonuçlar doğuracaktır



