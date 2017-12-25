Kalp Atışı 26. bölüm fragmanında şoke eden olaylar yaşanıyor

Sultan’ın kamyonun altında kalan Komiser Çetin’in yaşamaması için elinden geleni yaptığı, Eylül’ün üvey annesi Nesrin’in Ali Asaf’tan para istediği tanıtımda Eylül ile Ali Asaf’ın arası yine bozuluyor. Hastaneye gelmemek için direnen Ali Asaf’a Eylül’ün tepkisi sert oluyor. İşte, Kalp Atışı 26. bölüm fragmanı.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kalp Atışı'nın 25. bölümünde; Ali Asaf şimdi şehrin başka bir tarafında insanları iyileştirmeye çalışırken kendine de bir söz verir. Zengin fakir demeden herkesin eşit sağlık hizmeti aldığı bir dünya inşa edebilmek. Bu sırada Sultan, polis tarafından sıkı takibe alınmıştır. Çetin komiserin Sultan’a ulaşması an meselesidir. Ancak Sultan’ın da kendine göre bir planı vardır. Ali Asaf’ın giderek bir kahramana dönüşmesi onu daha da öfkelenmiştir. Üstelik kendisi yüzünden olmuştur bu. Ama vazgeçmeye de niyeti yoktur. Bu nedenle hastanedeki yerini sağlamlaştırmak için milyonda bir görülebilecek sıra dışı bir vakayı hastaneye getirir. Eylül’ün de içinde olacağı bu ameliyatta beklenmedik bir şey olur. Sevginin gücü bir kez daha test edilecektir.