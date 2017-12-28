Kalp Atışı 26. bölüm 2. fragmanı: Onları ölüm ayırır

Kalp Atışı dizisinin yeni bölümü için geri sayım sürerken 2. fragman geldi. Entrika ve gizem yüklü senaryosuyla adından söz ettiren Kalp Atışı’nın her 2 fragmanda da çarpıcı detaylar yer alıyor. İşte o görüntüler ve 26. bölümün kısa bir özeti!

Sultan’ın tuzağına düşen Çetin hastanede ölümle pençeleşirken, Ali Asaf da hem Çetin’i hayata döndürmeye çalışmakta hem de Eylül ile ilişkilerini normalleştirmeye uğraşmaktadır. Babasının ölümü sonrası İpek’in kendisine karşı ördüğü duvarı yıkmak isteyen Eylül ise eşi ve kardeşi arasında kalmaktan oldukça mutsuzdur. Yapışık ikizler hayatlarının en önemli kararını alma arifesinde büyük ikilem yaşarken, Eylül’ün geçmişinden gelen bir hasta bu zor dönemde Eylül için en büyük moral kaynağı olur. Sultan’ın organize ettiği yılbaşı yemeğinde bir araya gelen doktorların keyifli geçen gecesi Ali Asaf’ın Eylül’e yaptığı sürpriz teklif sonrası gergin bir hal alırken; Sinan’ın Çetin üzerinden yaptığı planları da hiç beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.