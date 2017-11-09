Kalp Atışı 19. bölüm fragmanında abla kardeş arasındaki bağ kuvvetleniyor

Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Kalp Atışı yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Heyecanlı dizinin yeni bölümünde İpek artık Eylül’le beraber yaşamaya başlar. İşte, Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Yıllar sonra abla kardeş arasındaki o güçlü bağ yeniden kurulmuştur. İpek artık Eylül’le beraber yaşamaya başlar. Diğer tarafta Nazlı’nın paylaştığı büyük sır Ali Asaf için beklenmedik bir sürprize dönüşür. Nazlı’nın “Onu kurtar” dediği ve Ali Asaf’ın ellerine bıraktığı kimin hayatıdır? O güne kadar hayatı mücadele içinde geçen Eylül ise bu kez aşkı için savaşmaktadır. Güllerle süslenmiş yer o sihirli soruyu bir kez daha sordurur ona. Cevap bazıları için büyük hayal kırıklığı olacaktır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

“Kalp Atışı”nın 18. bölümünde; Eylül, mutluluğunu bir kenara koyup kız kardeşini bulmak için harekete geçer. Aynı anlarda Ali Asaf hastaneden gelen acil bir telefonla hiç beklemediği geçmişiyle yüzleşir. Eski karısı Nazlı, dinmeyen acısıyla yıllar sonra yeniden Ali Asaf’ın karşısındadır. Ali Asaf bu karşılaşmayla sarsılmış olsa da Eylül onun yanındadır. Ve bunun simgesi olacak kutuyla onun yanına gider. İpek’in ölümle burun buruna geldiği anda ise Alp başka bir savaşın içindedir. Bir uçurumun kenarında son isteklerini yerine getirir. Herkese büyük bir ders vererek. Mutluluk sanıldığı kadar uzakta değildir. Aşk elbette kazanacaktır.