Kalp Atışı 16. bölüm 3. fragmanı yürek hoplattı

Kalp Atışı yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Cuma akşamları ekrana gelen Kalp Atışı dizisi bu akşam 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde özellikle Eylül’ün evlilik yüzüğünü çıkarıp çıkarmayacağı merak ediliyor. İşte Kalp Atışı 16. bölümünden ilk görüntüler
Eylül, kendisine devredilen hastane hisseleriyle artık tüm gerçeği öğrenmiştir. Babaannesinin ölümünün örtbas edilmesindeki suçlulardan biri Ziyanur’dur. Duyduğu öfkenin ilk hedefi Ali Asaf olur doğal olarak. İki aşık sert bir yüzleşmenin içine girerken Ali Asaf karşısında 11 yıl önceki Eylül’ü bulacaktır. Herkesin merak ettiği şey Eylül’ün evlilik yüzüğünü çıkarıp çıkarmayacağı olur. Ali Asaf ise asla vazgeçmeyecek ve Eylül’ü iyileştirmek için kendince bir yol bulacaktır. Diğer tarafta Nesrin’in yalanı ve ardından gelen oyunu İpek’i büyük bir tehlikenin içine atar. Aynı anlarda iki küçük çocuğun hayatı Eylül’e bırakılan hisselerle bir anda değişecektir.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kalp Atışı'nın 15. bölümünde; yaşamak için tek şansınız olsa sevdiğinizin kalbini alır mıydınız? Ya da onun kalp atışını başka bir bedende dinlerken ne hissederdiniz? Hastanede bu sorular cevaplarını ararken, Cihan’dan gelen sürpriz hediyeyle Eylül kendini beklenmedik bir tehlikenin ortasında bulur. Ali Asaf hiç olmadığı kadar yakın olduğu sevdiği kadın için bu kez çok daha ağır bir yük yüklenecektir. Eylül ise adım adım yaklaştığı evlilikte ilk kez Ali Asaf’ın sözünü dinler. Ancak ikisi de Ziyanur’un Eylül için hazırladığı büyük sürprizden habersizdir. Bu karar Eylül ve Ali Asaf’ı büyük yüzleşmeye götüren ateşin fitilini yakar.
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