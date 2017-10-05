Kalp Atışı 14. bölüm fragmanında gerilim dolu anlar yaşanıyor

“Kalp Atışı”nın 13. bölümünde; Beyaz önlükler sadece hastaların değil doktorların da umududur. Beyaz gömleği çıkardığında ise savunmasızsındır artık. Herkes gibi... Ali Asaf kurtardığı onca hayatın ardından kendi babası için o umuda koşar. Eylül’le beraber. Eylül, Ali Asaf’a çok önemli iki kelime söyler. Her şeyi silmeye yeter o iki kelime. Tuttuğu eli asla bırakmayan Esma, hastaneye getirilen ve bir trajedinin kahramanı masum kız. Ya da kendi hikayesini bu kez şok edici bir şekilde yazan Hakan’ın Eylül’e verdiği mektup. Hepsi umut dünyasının kapılarını açacaktır. Ama nasıl?