Kalp Atışı 13. bölüm fragmanında heyecan dolu anlar yaşanıyor

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 13. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Eylül’ün Ali Asaf’a destek olduğu, Bahar’ın annesi Esra’nın Eylül ile tanıştığı tanıtımda Ali Asaf ve Eylül’ün duygusal sahneleri dikkat çekti. Ali Asaf’ın Eylül’ün elini kalbine koyduğu ve “sen kalbime iyi bak, gerisi önemli değil. Çünkü birini seversen bir gün değil her gün seversin” dediği anlar büyük beğeni topladı. Cuma günleri ekrana gelen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı heyecanla bekleniyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Beyaz önlükler sadece hastaların değil doktorların da umududur. Beyaz gömleği çıkardığında ise savunmasızsındır artık. Herkes gibi... Ali Asaf kurtardığı onca hayatın ardından kendi babası için o umuda koşar. Eylül’le beraber. Eylül, Ali Asaf’a çok önemli iki kelime söyler. Her şeyi silmeye yeter o iki kelime. Tuttuğu eli asla bırakmayan Esma, hastaneye getirilen ve bir trajedinin kahramanı masum kız. Ya da kendi hikayesini bu kez şok edici bir şekilde yazan Hakan’ın Eylül’e verdiği mektup. Hepsi umut dünyasının kapılarını açacaktır. Ama nasıl?

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kalp Atışı”nın 12. bölümünde; Selim’in itirafı üzerine, Ali Asaf’ın da aynı korumacı tavrı Eylül’ün oldukça gerilmesine sebep olur. Fakat bu sefer Ali Asaf da farklıdır. Eylül karşısında bambaşka bir Ali Asaf bulur. Bu gerginlikte, Eylül’ün kız kardeşi İpek’in, Ali Asaf’ın yanında yer alması da Eylül’ü iyice kızdırır. İpek hastanedeki ilk gününde herkes için etkileyicidir. Sinan ise Bahar’ın intikamı için hamlelerini yaparken, hiç beklemediği bir sürpriz ile karşılaşır. Eylül, Ziyanur’un yardımıyla büyükannesinin ölümü ile ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşır. Fakat aynı bilgi Ali Asaf için ise büyük bir sonun başlangıcıdır. Tüm yaşananlar belki de artık Eylül ve Ali Asaf arasındaki tüm dengeleri değişecektir.